Один из самых красивых объектов в космосе находится на расстоянии 2300 световых лет от Земли.

Планетарная туманность М57, известная как «Кольцо», в созвездии Лиры — один из самых красивых объектов в космическом пространстве. Роскосмос впервые сделал самый чёткий снимок этого светящегося кольца, используя передовые научные инструменты.

Изображение: Роскосмос/t.me/roscosmos_gk/

Этот объект является одним из наиболее часто наблюдаемых на летнем и раннем осеннем небе. При малом увеличении M57 выглядит как очень тусклая, голубовато-зеленая звезда 9-й звёздной величины. При немного большем увеличении она становится круглой, как планета.

Для снимка туманности Роскосмос использовал телескоп Celestron 9.25, монтировки ZWO AM5, камеры ASI676MM и фильтры Antlia LRGB. Соответствующий набор инструментов позволил впервые запечатлеть детали структуры туманности с высокой чёткостью.

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Многие планетарные туманности имеют не круглую, а овальную, бабочковидную или четырёхугольную форму. В случае с М57 речь идет о слегка эллиптической газовой кольцевой туманности. Она расположена на расстоянии около 2300 световых лет от Земли и образовалась около 6–8 тысяч лет назад.

На представленном Роскосмосом изображении туманность очень красочна, потому что газ возбуждается и начинает светиться благодаря центральной звезде. Эта звезда — белый карлик с температурой поверхности 70 000 °C, который освещает окружающий газ. Её яркость чрезвычайно низка и составляет 15,8 звёздной величины. Тем не менее, на изображении она хорошо видна.

Диаметр туманности составляет 0,9 световых лет, а более слабые области простираются до 2,4 световых лет. Видимый угловой диаметр составляет около 118 угловых секунд. Кольцо всё ещё медленно расширяется со скоростью около 19 км/с.