На форуме «Крылья Сахалина» участникам продемонстрировали возможности продукции компании, в том числе наземного универсального роботизированного комплекса: буксировка самолетов, доставка грузов и топлива.

Ведущий российский разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и вертолетов ZALA принимает участие в проходящем с 3 по 4 июля в Международном форуме «Крылья Сахалина». Согласно пресс-релизу компании, на который ссылается издание AVIA.RU, разработчик дронов представил одну из крупнейших экспозиций. На стендах размещена вся линейка беспилотных платформ: летательные аппараты, наземные автономные системы и морские беспилотники. Также демонстрируются цифровые решения, которые активно внедряются в различные отрасли.

ZALA Т-16. Изображение: пресс-служба Zala Aero

Особое внимание участников форума привлекает новая, но уже эксплуатирующаяся система — ZALA Т-16. Эти комплексы, например, эксплуатируются для авиамониторинга паводковой ситуации на реках Сахалина или отслеживания возможных возгораний сухой травы. Дроны собирают информацию с удаленных участков. БПЛА оснащен программно-аппаратной системой ИРРА на базе ИИ. С ее помощью будет осуществляться мониторинг объектов ТЭК.

Т-16 может патрулировать огромные по размерам площади вне зависимости от погодных условий и времени суток — за один вылет дрон обследует более 75 км. На этой системе можно установить большое количество полезной нагрузки — от тепловизоров до HD-камер.

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Экспозицию ZALA посетил глава Сахалинской области. Производитель представил Валерию Лимаренко реальные сценарии использования летательных аппаратов, наземных и морских беспилотных систем. Одна из новинок — модель Т‑16 ARCTIC, предназначенная для работы в суровых климатических условиях.

Также на экспозиции присутствует наземный беспилотный роботизированный комплекс компании. Он применяется для широкого спектра задач: буксировка самолетов, доставка грузов и топлива, эвакуация людей. Все виды беспилотных комплексов ZALA интегрированы в бесшовное информационное пространство с использованием суверенной системы связи и навигации ZALA «ГЕОКОСМОС» и специального программного обеспечения 4Z1