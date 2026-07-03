Первая партия в 50 000 единиц российских высоковольтных плат и плат питания для принтеров будет произведена на мощностях отечественного холдинга «ДжиЭс Групп» (GS Group).

Российский производитель техники для офисной печати «Катюша» (ООО «КАТЮША Ай Ти») увеличит наличие отечественных компонентов в своей продукции. Уже в августе компания получит 50 000 плат для техники. «Катюша» ранее в большом объеме использовала импортозамещенные детали — платы и NFC-метки, которые сотрудники используют как личный электронный ключ для доступа к МФУ и принтерам.

Изображение: нейросеть qwen

«Катюша» — это экосистема офисной печати, объединяющая линейку печатных устройств, микроэлектронику и собственное программное обеспечение. Техника спроектирована в России, сборка оборудования осуществляется в Зеленограде. Под маркой, среди прочего, выпускаются как небольшие персональные принтеры формата А4, так и настольные монохромные принтеры и МФУ, предназначенные для корпоративного использования. Устройства внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

«Катюша» планирует наладить серийное производство собственных компонентов на мощностях холдинга «ДжиЭс Групп». Речь идет о массовом изготовлении высоковольтных плат и плат питания. Увеличение доли локализации, является стандартной мерой в условиях непростых отношений с зарубежными поставщиками компонентов. «Катюша» заказала высоковольтные платы (HV board) и платы питания (Power board) в «ЦТС». Это предприятие освоило полный цикл сборки электронных модулей и тратит на изготовление одного изделия не более 90 секунд, поэтому есть возможность производить большие объемы компонентов в кратчайшие сроки.