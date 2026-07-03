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kosmos_news
Конструктор ПАО «Яковлев» назвал недостатки самолётов с интегрированным крылом и фюзеляжем
В этой конструкции фюзеляж и крыло плавно переходят друг в друга, создавая единую несущую поверхность, однако начальник НИО общего проектирования Александр Чуднов не считает подобные компоновки эффективными.
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Самолеты с интегрированным крылом и фюзеляжем давно рассматриваются как будущее авиации. В этой так называемой интегральной схеме фюзеляж и крыло плавно переходят друг в друга, создавая единую несущую поверхность. Главный конструктор НИО общего проектирования (филиал ПАО «Яковлев») Александр Чуднов напоминает, что такие компоновки исследовались еще с 1980-х годов, в том числе в СССР, однако недостатки конструкции нивелируют ее теоретическую эффективность.
Изображение: нейросеть qwen

Исторически сложилось так, что самолеты с интегрированным крылом и фюзеляжем было проще изучать, чем производить и потом эксплуатировать. Конфигурация, в которой крыло и фюзеляж сливаются в одну несущую конструкцию, обещает больший внутренний объем и улучшенную аэродинамическую эффективность по сравнению с обычным самолетом с трубчатым фюзеляжем.

Считается, что благодаря инновационной конструкции самолёты с интегральной схемой на 50% экономичнее по расходу топлива, чем традиционные воздушные суда с трубчатой и крыльевой конструкцией. Чуднов поясняет, что аэродинамика действительно улучшается, но конструкция лайнера в целом становится очень сложной.

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Так, кабина становится не круговой формы, что приводит к увеличению массы каркаса лайнера. Соответственно, усложняется и конструкция фюзеляжа. Салон для пассажиров становится похожим на кинозал, а разместить аварийные выходы становится проблематичным. То есть при сертификации воздушных судов у регуляторов могут возникнуть вопросы по поводу соблюдения нормативов по эвакуации.

Двигательные установки в верхней части фюзеляжа труднее обслуживать в отличие от традиционной схемы, в которой агрегаты размещаются под крыльями. Могут возникнуть проблемы при заправке самолета топливом, поскольку баки размещены в задней части самолета.

Конструктор считает, что реализовать проект самолета с интегральной схемой можно будет при появлении новых материалов. Применяемые в настоящее время сплавы и композиты не очень прочные и легкие. Это один из ключевых недостатков такой компоновки – большая масса планера.

#россия #технологии #авиация #самолеты #аэродинамика
Источник: aviation21.ru
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