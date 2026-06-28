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kosmos_news
Глава Ростеха Чемезов назвал российский МС-21 полноценной заменой Boeing 737 и Airbus A320
Сергей Чемезов добавил, что авиакомпании этот самолет «еще не пробовали» — сертификация лайнера ожидается в конце следующего года.
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Глава Ростеха Сергей Чемезов высоко оценил перспективы нового отечественного среднемагистрального лайнера МС-21-300. По его словам, импортозамещенный самолет ничем не уступает западным Boeing-737 и Airbus A320. В интервью программе «Вести» 28 июня руководитель госкорпорации заявил, что российский самолет является полноценной заменой иностранным воздушным судам.
Фото: ОАК

«Естественно, это замена 737-го Boeing и 320-го Airbus», — подтвердил Чемезов, говоря о конкурентоспособности отечественной машины на мировом рынке.

Ранее эксперты сообщили, что дальность полета МС-21 пока не достигает 6000 км, как у того же Airbus A320neo. Однако соответствующий показатель свойственен дальнемагистральным лайнерам, а российский самолет предназначен для авиаперевозок внутри страны на относительно небольшие расстояния.

Сергей Чемезов пояснил, что сравнивать МС-21 с продукцией Boeing и Airbus можно будет «в случае возвращения этих компаний в Россию». Российский лайнер, как ожидается, будет сертифицирован к концу следующего года, и авиакомпании пока не имели возможности в полной мере его протестировать в реальных условиях. Однако российский политик и экономист все же надеется, что и авиаперевозчики назовут МС-21 полноценной заменой иностранным лайнерам.

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Журналист Павел Зарубин также пообщался с главным конструктором импортозамещенного самолета Виталием Нарышкиным. Специалист уверен, что пассажирам будет летать на МС-21 гораздо комфортнее, чем на самолетах компаний Boeing и Airbus.

#россия #авиация #импортозамещение #самолеты #мс-21 #airbus a320 #boeing-737
Источник: vesti.ru
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