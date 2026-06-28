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Лётчик Воропаев: Оборудование модернизированной версии опытного самолёта Як-130 обновлено на 50%
Лётчик-испытатель Андрей Воропаев раскрыл главный итог модернизации учебного самолета Як-130М, отметив обновленную авионику машины.
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В Иркутске состоялся первый полет Як-130М, значительно модернизированной версии учебно-тренировочного самолета Як-130. Лётчик-испытатель Андрей Воропаев рассказал о новой версии воздушного судна, отметив обновленное оборудование машины.
Фото: ОАК

По данным ОАК, программа полетов была завершена без каких-либо технических проблем. Андрей Воропаев заявил, что оборудование в новом самолете обновлено более чем наполовину. Як-130М создан на базе Як-130, который с момента начала эксплуатации в 2010 году является стандартным учебно-тренировочным самолетом для пилотов. Центральным элементом модернизации является новый радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) БРЛС-130Р, который предназначен для обнаружения посторонних воздушных объектов на дальности до 27 километров и наземной техники — до 35 километров. Он также оснащен электрооптической системой наведения СОЛТ-130К.

Воропаев подчеркнул, что еще на этапе создания оригинального Як-130 конструкторы предусмотрели возможность дальнейшей модификации машины, поэтому обновление самолета прошло без проблем. Модернизация бортовых систем произошла без критических изменений концепции Як-130.

«Самолёт обновлён в соответствии со временем, можно сказать, по оборудованию более чем на 50%», — заявил летчик-испытатель.

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Первый полет обновленного самолета длился около 50 минут. За это время он достиг высоты до 2000 метров и скорости 600 километров в час. Сообщается, что к концу 2025 года были построены два готовых прототипа, однако летные испытания до настоящего времени не проводились. Ожидается, что третий прототип будет построен в этом году. «Ростех» и ПАО «Яковлев» могут ожидать проявление интереса к машине со стороны зарубежных заказчиков.

Як-130М был представлен международной аудитории на авиасалоне в Дубае в ноябре 2025 года. По словам ПАО «Яковлев», интерес проявили как существующие операторы Як-130, так и потенциальные новые заказчики. 

#россия #техника #авиация #промышленность #боевая авиация #як-130 #як-130м
Источник: aviastat.ru
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