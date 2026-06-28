Зам. председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин не видит проблем с топливом в стране — бензин могут импортировать, «есть запасы у самих нефтяных компаний», а «авиакеросина достаточно» для бесперебойной работы авиаперевозчиков.

Зам. председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал о текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) России. Несмотря на определенные сложности, доктор экономических наук не видит больших проблем в обозримом будущем в сфере поставок топлива. Ранее он заявил, что дефицит бензина можно ликвидировать за три недели.

Изображение: нейросеть qwen

Делягин напомнил слова главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что в России производятся необходимые для внутреннего рынка объемы бензина. Дефицита на заправках «Роснефти» действительно нет, подтверждает Делягин. При этом, на заправках «Газпромнефти» немного выросли цены — до 100 рублей за литр бензина.

Эксперт отметил, что «производство бензина действительно сокращено на 25%, и конкретных решений на государственном уровне нет». Однако топливо можно купить за рубежом, к тому же «есть запасы у самих нефтяных компаний». Экономист не исключил, что в некоторых регионах может снизиться качество бензина, но его будет проще производить. Это не очень хорошо для автомобилей, однако решится вопрос с дефицитом бензина. Что касается авиакеросина, «его достаточно» для бесперебойной работы авиапервозчиков, добавил Делягин.

реклама

По мнению экономиста, цены на топливо растут из-за принятых в 2017 году поправок в законодательство, согласно которым происходит постепенное уменьшение экспортной пошлины на нефть. Для нефтеперерабатывающей отрасли стало выгоднее экспортировать продукцию. Налоговая нагрузка перенеслась на внутренний рынок, нефтепереработка стала убыточной, и цены на бензин начали расти. Делягин видит два варианта решения текущей проблемы: заморозить цены или нормировать объем продаж бензина.