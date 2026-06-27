Предположительно, это робот Unitree G1 компании Unitree Robotics, которая в последние годы стала одним из самых влиятельных игроков в сегменте доступных мобильных антропоморфных роботов.

На улицах Китая в последние дни был замечен необычный человекоподобный робот. Он стоит на коленях на тротуаре в Чэнду, держа в руках миску. Рядом с ним лежит плакат с QR-кодом. Робот говорит прохожим, что у него «нет денег, чтобы зарядиться».

Источник: скриншот с Youtube-канала CGTN Europe

Видеозапись с этим роботом быстро распространилась по китайским социальным сетям, а затем и по всему миру:

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

реклама

Пользователи предположили, что на видео изображен Unitree G1 — человекоподобный робот, произведенный компанией Unitree Robotics из Ханчжоу, которая в последние годы стала одним из самых узнаваемых игроков в сегменте доступных мобильных гуманоидных роботов.

На видео робот объясняет прохожим, что у него «нет денег, чтобы зарядить батарею», и просит помощи в оплате электроэнергии. Неизвестно, кто организовал эту кампанию — ни производитель, ни частные лица не взяли на себя ответственность за этот перфоманс.

Однако это не помешало видео стать вирусным. Некоторые пользователи восприняли акцию как сатиру на ажиотаж вокруг ИИ, другие — как комментарий к экономической ситуации, а третьи — как простую шутку. Сам факт того, что робот «просит денег», в некотором смысле является метафорой реальных ограничений технологий.

Подобные видеоролики демонстрируют самую большую проблему, с которой сталкиваются современные человекоподобные роботы: энергопотребление. Unitree G1 — как и большинство таких машин — работает от батареи, которой хватает примерно на два часа.

Промышленные роботы могут работать практически без перерыва, поскольку они подключены к сети и работают в предсказуемых условиях. Гуманоиды должны быть мобильными, маневренными и способными взаимодействовать с людьми — всё это требует энергии. В результате их автономность в настоящее время является самым большим препятствием для коммерческого внедрения.

Видео появилось на фоне взрывного роста китайской робототехнической отрасли. Промышленные роботы внедряются на производство, а человекоподобные роботы становятся флагманами технологических компаний. В то же время, отрасль подвергается критике. В апреле, во время Пекинского полумарафона, более 300 человекоподобных роботов участвовали в демонстрационном забеге. Большинство из них упали через несколько метров, врезались в ограждения или потеряли равновесие, что вызвало волну насмешек в интернете.