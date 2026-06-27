Электромобили стали более конкурентоспособными по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания и недорогими машинами из Китая.

Продажи электромобилей Tesla в Европе резко упали в прошлом году, но теперь снова растут. По данным New York Times, продажи выросли на 77 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом на этой неделе сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей.

Изображение: нейросеть qwen

Только в мае Tesla, как сообщается, продала 22 000 автомобилей. Tesla обогнала по этому показателю Ford, Nissan и Honda – даже если учитывать автомобили с двигателями внутреннего сгорания от этих производителей.

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Газета The New York Times объясняет неожиданный спрос на эти машины прежде всего снижением цен, которое делает электромобили более конкурентоспособными по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания и недорогими электромобилями из Китая.

«Как только цены падают, этика и мораль отходят на второй план», — заявил изданию аналитик Маттиас Шмидт.

По его словам, «продукция Tesla стала настолько привлекательной по цене, что от нее практически невозможно отказаться». Он ожидает, что продажи будут продолжать расти. В Китае, еще одном важном рынке для Tesla, дела идут хорошо. Как сообщало CNBC в начале июня, продажи Tesla там выросли на 40 процентов в мае.

Однако Tesla еще далека от выхода из кризиса. После самого успешного года в своей истории (2023 год) глобальные показатели американского производителя электромобилей снизились. В США рынок пока не проявляет к Tesla интереса — скорее наоборот. Опрос, проведенный аналитической компанией Cox Automotive, показал, что Tesla продала на 20 процентов меньше автомобилей во втором квартале 2026 года, чем за тот же период 2025 года.