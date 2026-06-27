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kosmos_news
Красноярский край заинтересован в новых региональных самолётах Ил-114-300 для замены Ан-24
Импортозамещенный Ил-114-300 предназначен для замены устаревающих Ан-24 и Ан-26, самолет недавно получил сертификат и идеально подходят для эксплуатации в таких регионах.
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Российская гражданская авиация прореживает возрождение. Самолеты МС-21 и обновленные Суперджеты (SJ100) вот-вот вступят в строй, а первые три серийных Ил-114-300 уже законтрактованы для Архангельской области. Поставка ожидается в этом году. В этих турбовинтовых самолётах также заинтересован Красноярский край.
Фото: ОАК

Местная авиакомпании «КрасАвиа» нуждается как минимум в 10 новых самолетах. Инициатива Красноярского края по поставке Ил-114-300 рассматривается Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). В администрации края сообщили, что для пополнения регионального авиапарка могут быть привлечены средства федерального бюджета.

Ил-114-300 получил сертификат летной годности в июне на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Из всех новых импортозамещенных гражданских самолетов Ил-114-300 первым получил сертификат типа. Вице-премьер Денис Мантуров подчеркнул во время церемонии передачи, что сертификация является пропуском на внутренний рынок гражданской авиации. Он заявил, что для достижения этой цели российские компании «глубоко модернизировали» практически все системы самолета.

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«КрасАвиа» действительно нуждается в новых воздушных судах. Авиаперевозчик эксплуатирует в том числе Ан-24, которые были введены в строй более полувека назад. При этом, потребность в авиапервозках в регионе растет: сейчас «КрасАвиа» обслуживает 15 маршрутов.

Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового Ил-114. Самолет в базовой комплектации предлагает 66 места, оснащен российской авионикой, турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 разработки «ОДК-Климов» и цифровой навигационной системой. Лайнер способен эксплуатироваться в экстремальных климатических условиях. Он предназначен для полетов от арктических широт до тропических и горных регионов. Дальность полёта при максимальной загрузке оценивается в 1 400 км, при этом самолёт может взлетать с полосы длиной всего 750 метров.

В этом самолете заинтересованы не только регионы России: еще зимой индийская компания Flamingo Aerospace Private Limited подписала предварительное соглашение о приобретении шести Ил-114-300.

#россия #авиация #самолеты #ил-114-300
Источник: aviation21.ru
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