Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Российская авиакомпания «Азимут» корректирует расписание рейсов из-за дефицита авиакеросина
Ранее российская авиакомпания пожаловалась на дефицит керосина и объявила о сокращении рейсов.
реклама

Авиакомпания «Азимут» сообщила об изменениях в работе, которые касаются корректировки расписания рейсов. Данные меры вынужденные — они связаны с логистическими сложностями. В настоящее время продолжается работа по восстановлению программы полетов со всеми участниками авиационной отрасли.
Изображение: нейросеть qwen

Авиакомпания специализируется на региональных пассажирских перевозках. Её главная миссия — соединять города России прямыми рейсами, минуя пересадки в Москве. Использует только отечественные самолеты «Суперджет». Именно эти самолеты столкнулись со сбоями в работе 24 июня, при этом авиаэксперты опровергли слухи, что неполадки связаны с использованием некачественного авиатоплива.

Ранее «Азимут» предупредила, что существующее расписание полетов «теряет всякий экономический смысл» из-за быстро ухудшающейся ситуации с нехваткой авиационного топлива в сочетании с резким ростом цен. Компания заявила, что это касается как для внутренних, так и для международных маршрутов.

реклама

Компания «Азимут» обратилась к Российской ассоциации авиаперевозчиков с просьбой принять меры по стабилизации ситуации. Авиакомпания заявляет, что с начала июня ее основной поставщик авиационного топлива сообщил о необходимости сократить потребление топлива примерно на треть от ранее запрошенных объемов. Поставщик добавил, что альтернативные поставщики также испытывают нехватку необходимого топлива для удовлетворения потребностей российской авиации.

«Фонтанка» со ссылкой на свои источники пишет, что среднее повышение цен на авиационное топливо в российских аэропортах с начала июня превысило 17%, а в некоторых регионах рост был значительно больше. В Махачкале в Дагестане цены на авиатопливо подскочили на 64%.

«Азимут» утверждает, что, несмотря на резкий рост цен на авиационное топливо в России, на глобальном рынке они снижаются последние три месяца подряд. Между тем вице-премьер Виталий Савельев обратил внимание на ситуацию с «Азимутом» и заявил, что не видит проблем с авиакеросином: все авиакомпании работают по расписанию. Он также подчеркнул, что никто не отказывает пассажирам в перевозке.

#россия #авиация #топливо #суперджет #керосин
Источник: fontanka.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана: Замена SaM146 на ПД-8 в построенных самолётах невозможна
Пантелеев: Ил-114-300 проигрывает Ан-24 по цене и выигрывает по остальным статьям расходов
В Японии состоялся экзамен на получение звания ниндзя с тремя уровнями сложности
Bungie анонсировала PvE-режим Vault Breaker для Marathon — он появится 21 июля
Alibaba подала иск к Минобороны США после включения в список компаний, связанных с армией Китая
Многопользовательский шутер от первого лица TTK набрал более 7 млн просмотров на платформе Roblox
Академик РАКЦ Маринин: Россия успеет создать космическую станцию РОС до вывода МКС из эксплуатации
Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» стал самым успешным релизом 2026 года
Спин-офф «Рика и Морти» получил дату премьеры и новый трейлер
В Шереметьево с интервалом в 37 минут у двух SSJ-100 возникли неполадки с силовыми установками
Автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года
МС-21-310 подтвердил дальность более 3800 километров в ходе лётных испытаний
Китайский космический челнок Shenlong вывел неопознанный объект на орбиту
Rockstar оценила базовое издание Grand Theft Auto VI в $80
Oppo Find X10 Ultra получит сенсор 1/1,95 дюйма для 10-кратного перископного объектива
Google впервые инвестирует в киностудию – компания вложит $75 млн в создание ИИ-технологий для кино
Культовые «Дальнобойщики 2» стали доступны в Steam
Rockstar Games впервые ограничила доступ к части игрового мира GTA VI владельцам стандартной версии
AMD FSR 4.1 удвоила производительность Radeon RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 при 4K и RT Ultra
Высокие капоты пикапов и внедорожников связывают с 3000 летальных ДТП в США за последние 8 лет

Популярные статьи

Steam Machine 2.0 – цена в $1500 не пугает так сильно, как фирменные комплектующие Valve
Гайд: запускаем GTA VI в 60 FPS на любой PlayStation 5 – секреты консольного гейминга
Обзор системной платы Gigabyte H81M-S2PV и почему AMD Ryzen был чисто маркетинговым на старте
Разочаровывающие изменения ПК-гейминга за последние 10 лет — игры, технологии и комплектующие
Обзор монитора Smart M9 M90SF с Vision AI от Samsung
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
Анатомия Росомахи с околонаучной точки зрения — регенерация и когти Логана
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter