Ранее российская авиакомпания пожаловалась на дефицит керосина и объявила о сокращении рейсов.

Авиакомпания «Азимут» сообщила об изменениях в работе, которые касаются корректировки расписания рейсов. Данные меры вынужденные — они связаны с логистическими сложностями. В настоящее время продолжается работа по восстановлению программы полетов со всеми участниками авиационной отрасли.

Изображение: нейросеть qwen

Авиакомпания специализируется на региональных пассажирских перевозках. Её главная миссия — соединять города России прямыми рейсами, минуя пересадки в Москве. Использует только отечественные самолеты «Суперджет». Именно эти самолеты столкнулись со сбоями в работе 24 июня, при этом авиаэксперты опровергли слухи, что неполадки связаны с использованием некачественного авиатоплива.

Ранее «Азимут» предупредила, что существующее расписание полетов «теряет всякий экономический смысл» из-за быстро ухудшающейся ситуации с нехваткой авиационного топлива в сочетании с резким ростом цен. Компания заявила, что это касается как для внутренних, так и для международных маршрутов.

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Компания «Азимут» обратилась к Российской ассоциации авиаперевозчиков с просьбой принять меры по стабилизации ситуации. Авиакомпания заявляет, что с начала июня ее основной поставщик авиационного топлива сообщил о необходимости сократить потребление топлива примерно на треть от ранее запрошенных объемов. Поставщик добавил, что альтернативные поставщики также испытывают нехватку необходимого топлива для удовлетворения потребностей российской авиации.

«Фонтанка» со ссылкой на свои источники пишет, что среднее повышение цен на авиационное топливо в российских аэропортах с начала июня превысило 17%, а в некоторых регионах рост был значительно больше. В Махачкале в Дагестане цены на авиатопливо подскочили на 64%.

«Азимут» утверждает, что, несмотря на резкий рост цен на авиационное топливо в России, на глобальном рынке они снижаются последние три месяца подряд. Между тем вице-премьер Виталий Савельев обратил внимание на ситуацию с «Азимутом» и заявил, что не видит проблем с авиакеросином: все авиакомпании работают по расписанию. Он также подчеркнул, что никто не отказывает пассажирам в перевозке.