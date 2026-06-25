Для заправки больших пассажирских самолетов используют тщательно проверенный авиакеросин, поэтому на неполадки топливо повлиять не могло — стоит дождаться окончательных выводов специальной комиссии.

Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров и летчик 1-ого класса Airbus А-320 Андрей Литвинов прокомментировали недавние инциденты с российскими самолетами «Суперджет». Накануне в московском аэропорту Шереметьево отказали двигатели двух лайнеров этой серии. Оба самолета в данный момент выведены из эксплуатации и проходят проверку. Росавиация создает спецкомиссию для расследованием этих инцидентов.

Изображение: нейросеть qwen

«Суперджет» — российский региональный самолет отечественного производства, выпускавшийся серийно до 2022 года. До 70% его компонентов импортировались, в основном с Запада. Текущий срок службы составляет около 15 000–25 000 летных часов или 10 000–15 000 циклов полета, в зависимости от конфигурации. Это соответствует примерно 15 годам эксплуатации. Около 20% парка уже налетало 15 000 летных часов. ПАО «Яковлев» заявляет о высокой надежности самолетов в эксплуатации, составляющей около 97%.

Пилот Андрей Литвинов сразу опроверг версию, что произошедшие инциденты в московском аэропорту связаны с некачественным топливом. Пассажирские лайнеры, по его словам, заправляются исключительно авиакеросином. Слухи о том, что самолет можно заправить, например, 95-м бензином — «фантазия».

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Топливо тщательно проверяется. Если же оно оказывается некачественным, то из строя выходят сразу два двигателя, а в случае с инцидентами 24 июня прекращал работать только один агрегат в каждом из лайнеров.

Авиаэксперт Роман Гусаров в свою очередь напомнил, что эти «Суперджеты» оснащены старым российско-французским двигателем САМ146. Этот агрегат был построен в рамках совместного предприятия PowerJet с французской компанией Safran и российским НПО «Сатурн». Между тем импортозамещенный двигатель ПД-8 призван окончательно разорвать зависимость от французского SaM146 в обновленных «Суперджетах». ПД-8 получил сертификат типа в начале лета, а 25 июня стало известно, что начато серийное производство силовой установки.

Роман Гусаров отметил, что по предварительным данным разрушений того самого французского двигателя не было; не исключено, что речь идет о дефекте крепления снаружи силовой установки. Комментируя версию о влиянии некачественного топлива на сбой в работе лайнеров, эксперт назвал такие слухи фэйками. Он согласен с оценкой летчика Литвинова: для заправки воздушных судов используется строго стандартизированное топливо, конкретной марки.