В течение следующих пяти лет Международная космическая станция (МКС) должна быть контролируемым образом отправлена в атмосферу Земли, однако некоторые из её компонентов не сгорят, а упадут в океан.

Примерно через 30 лет после начала строительства Международная космическая станция (МКС) будет постепенно выведена из эксплуатации в течение следующих пяти лет. План состоит в том, чтобы сначала поэтапно спускать станцию с орбиты, начиная с 2028 года. В конце 2030 или начале 2031 года МКС будет контролируемым образом спущена на Землю с помощью космического аппарата для схода с орбиты, предоставленного компанией SpaceX.

Изображение: нейросеть qwen

Это делается для того, чтобы компоненты МКС, которые не сгорят в атмосфере, не упали в населенные районы Земли. Они должны приземлиться в районе южной части Тихого океана, называемом Точкой Немо, который из-за своей удаленности и особых условий используется в качестве своего рода кладбища космических аппаратов.

Для защитников окружающей среды, таких как Марк Сполдинг, президент Ocean Foundation, запланированная процедура вызывает «серьезные опасения по поводу состояния океанов». Космическое сообщество еще не уделило должного внимания этому вопросу, заявил эксперт ресурсу space.com.

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Планируемый вход МКС в атмосферу Земли и ожидаемое падение её компонентов в море выявляют «тревожный структурный пробел в международном законодательстве». В то время как космические державы обязаны выплачивать компенсацию другим странам, если космический мусор попадает на их территорию и причиняет ущерб, для океана таких правил не существует.

Соответственно, нет юридического обязательства покрывать расходы на потенциальные операции по очистке или возмещению экологического ущерба. Точка Немо находится далеко от инфраструктуры, но океан, а также растения и животные, которые там обитают, также заслуживают защиты, говорит президент Ocean Foundation.

МКС — это сооружение размером примерно с футбольное поле. Проект по сведению с орбиты — крупнейший в истории освоения космоса. Между тем накануне член Общественного совета «Роскосмоса» Игорь Маринин не исключил, что длительность эксплуатации МКС будет зависеть от состояния установленных на объекте модулей. В любом случае Россия успеет создать космическую станцию РОС до вывода МКС из эксплуатации.