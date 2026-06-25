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kosmos_news
Космический телескоп Euclid предоставил самое детализированное изображение центра Млечного Пути
Новое фото показывает центр Млечного Пути с беспрецедентной детализацией — запечатлено более 60 миллионов звезд.
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Космический телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) «Евклид» (Euclid)  исследует Вселенную в поисках темной материи. Но на один день он обратил свой взор на центр нашей галактики, Млечный Путь. «Ядро», как называют центр галактики, особенно плотно заполнено звездами. «Евклиду» удалось запечатлеть более 60 миллионов этих звезд в резком фокусе и с беспрецедентной детализацией всего за 24 часа.Центральная часть Млечного пути, содержащая более 60 миллионов звёзд. Фото: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CFHT

Фотография представляет собой мозаику из девяти отдельных кадров, охватывающих часть неба, каждый из которых больше Луны.

«Всего за 24 часа «Эвклид» предоставил уникальные данные из центра Млечного пути, обеспечив чёткое и широкомасштабное изображение этого региона», — объясняет исследователь проекта «Эвклид» Валерия Петторино в пресс-релизе.


С помощью этого изображения исследователи стремятся изучить экзопланеты, которые еще не обнаружены. Оно предоставляет огромное количество данных, которые позже будут сопоставлены с результатами, полученными с помощью нового телескопа НАСА «Нэнси Роман».

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Телескоп использует гравитационное линзирование для поиска экзопланет. В этом эффекте гравитация звезд искажает свет от звезд, находящихся позади них. Если обнаруживается небольшое отклонение, это указывает на наличие экзопланеты. «Используя этот метод, за последние 20 лет было обнаружено около 300 экзопланет», объясняет Жан-Филипп Больё из Парижского института астрофизики, который инициировал создание изображения «Эвклида».

Данные помогут определить свойства звезд и экзопланет. Телескоп позволяет четко различать отдельные звезды. Это дает возможность измерять их движение во времени. Затем эту информацию можно использовать для определения существования планет и их массы.

#космос #астрономия #млечный путь #галактика
Источник: esa.int
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