Европейский авиарегулятор потребовал проверить воздушные суда, а пока несколько суперлайнеров должны быть помещены в ангар для хранения.

Трещины обнаружены в секциях крыльев нескольких самолетов Airbus A380. Повреждения в конструктивных элементах могут повлиять на устойчивость крыльев. После обнаружения трещин в лонжеронах крыла 16 самолетов Airbus A380 должны пройти срочную проверку. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) выпустило соответствующую директиву по летной годности, вступающую в силу 24 июня. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на Agence France-Presse.

Рабочий стоит на крыле A380. Источник: APA/AFP/JENS SCHLUTER

Для устранения этой потенциальной угрозы безопасности Airbus считает необходимым провести дополнительную, детальную проверку. В общей сложности затронуты 16 крупнейших в мире пассажирских самолетов. Пять из них должны пройти проверку перед следующим полетом, а оставшиеся 11 самолетов должны быть выведены из эксплуатации в течение следующих 25 летных циклов. Пятнадцать из 16 затронутых самолетов эксплуатируются Emirates, а один — австралийской авиакомпанией Qantas.

Airbus A380, возможно, не самый длинный пассажирский самолет, но у него самые большие крылья. Airbus прекратила производство гигантского самолета в 2021 году из-за отсутствия новых заказов. A380 все больше уступал конкурентам по эффективности. Четырехдвигательные самолеты имеют значительно больший расход топлива. Новые самолеты изготавливаются из более легких материалов.

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Еще одним существенным недостатком гигантского A380 является то, что для прибыльной эксплуатации этого самолета большой вместимости требуется постоянно высокая загрузка. Для авиакомпаний каждый рейс на A380 представляет собой относительно большой экономический риск: если самолет используется неэффективно, быстро возникают убытки.