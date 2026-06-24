Билет был куплен через агрегатор, поэтому рассмотрение этого дела длилось почти целый год.

Житель Санкт-Петербурга почти год назад не смог совершить перелет из Северной столицы до Минеральных Вод. Рейс «Аэрофлота» отложили из-за непредвиденной ситуации. Теперь петербуржец получил компенсацию за отмененный рейс, сообщает издание «Фонтанка».

Изображение: нейросеть qwen

Агрегатор по продаже билетов и крупнейший российский авиаперевозчик перекладывали ответственность друг на друга и не хотели добровольно выплачивать компенсацию. Поэтому пассажиру пришлось обращаться в суд, который в конечном итоге встал на сторону истца.

В своем заявлении он объяснил, что в июне прошлого года приобрел два билета на рейсы «Аэрофлота». При этом, покупку он осуществил через агрегатор «Авиасейлс». Всего истец заплатил 60 000 рублей за рейс из Петербурга в Минеральных Вод и обратно. Полет из Санкт-Петербурга отменили 7 июля, и в тот же день пассажир потребовал у агрегатора вернуть деньги. В службе поддержки «Авиасейлс» в данной просьбе ему было отказано. Причина: изменений в расписании полетов не было, а билеты приобретали по невозвратным тарифам. Истец вынужден был обратиться к авиаперевозчику. Но и «Аэрофлот» не пошел ему навстречу.

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Мужчина в итоге подал в суд на «Аэрофлот» с требованием компенсации. Авиаперевозчик считал, что договор купли-продажи билетов заключался через агрегатор, значит истцу следует обращаться именно к посреднику. Примечательно, что билеты и вовсе были оформлены агентом АО «Аэроклуб». А этот агент между тем утверждал, что сделка велась субагентом АО «Агент Авиа Маркет». А «Авиасейлс» заявила, что все претензии надо отправлять в компанию, которая владеет сервисом. Она в свою очередь зарегистрирована в Гонконге.

Суд долго разбирался в этой запутанной истории и в конечном итоге встал на сторону истца. Пассажир не был поставлен в известность о многочисленных агентах, принимавших участие в сделке. В маршрутной квитанции указаны лишь ПАО «Аэрофлот-Российские Авиалинии» и его контактная информация, а все остальное выяснилось только по запросам суда. Кроме того, правоотношения между авиакомпанией и ее агентами не должны влиять на права потребителя.

Главным ответчиком признан «Аэрофлот», который должен выплатить истцу в целом около 44 000 рублей, включая компенсацию за билет на отмененный рейс (27 636 рублей) и штраф за нарушение прав потребителя.