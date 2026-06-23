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kosmos_news
В России разработали технологию для повышения прочности нержавеющей стали в два раза
Благодаря технологии отечественной металлургической отрасли, сталь становится в два раза устойчивее к износу и коррозии.
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Российские металлурги разработали технологию изготовления нержавеющей стали, благодаря которой сложный сплав становится в два раза устойчивее к износу и коррозии. В Новосибирском государственном техническом университете инженеры применили оригинальный подход, создав своего рода броню для нержавейки. Ученые сформировали прочный защитный слой на изделии с помощью направленного потока быстрых электронов, так называемого электронного пучка.Изображение: нейросеть qwen

Предыдущий метод изготовления защитного слоя предполагал использование лазера или плазмы. Новый метод формирования слоя называется электронно-лучевая наплавка. В данном процессе дополнительный слой специального порошка бора и железа наносится на поверхность детали с помощью энергии сфокусированного пучка электронов. Высокая температура луча плавит присадочный материал основу, создавая прочное металлургическое соединение, по сути дополнительное покрытие.

Эта «броня» получается гораздо толще, чем при использовании других методов. Кроме того, из-за специфики нанесения элементов в конечном изделии отсутствуют пустоты. В целом технология позволяет обрабатывать таким образом сталь гораздо быстрее.

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Полученные опытные образцы нержавейки металлурги уже испытали на прочность, в том числе протестировали на реальном оборудовании для нефтяной отрасли. На стальные конструкции направляли мощный поток воды с песком, наносили растворы с агрессивными химическими элементами. Как показали анализы, износ стали уменьшился почти в два раза. При этом, вдвое увеличилась коррозионная стойкость материала.

Тестирование сплава повышенной прочности на нефтяном оборудовании неслучайно: Из хромоникелевой нержавеющей стали изготавливают компоненты для нефтеперерабатывающей отрасли (насосы, трубы, клапаны). Нержавейка характеризуется повышенной устойчивостью к ржавчине. Разработанная учеными из Новосибирска технология повышения прочности материалов также может применяться в других отраслях топливно-энергетического комплекса страны, в том числе на площадках, где компоненты промышленного оборудования эксплуатируются в суровых климатических условиях.

#россия #технологии #металлургия #сталь
Источник: e-plus.media
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