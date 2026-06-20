Уральский завод гражданской авиации назвал главные преимущества самолета УТС-800 с двигателем ВК-800СП, подготовка к первому полету которого практически завершена.

Российский учебно-тренировочный самолет УТС-800 собирается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Практически завершена подготовка к первому полету прототипа отечественной машины. Эта новая система обучения позволит экипажам-стажерам осваивать основные навыки пилотирования и готовиться к повышению квалификации. Подробности о новом самолете в разговоре с ТАСС рассказала представитель производителя Екатерина Згировская. Особо были отмечены преимущества импортозамещенного летательного аппарата перед западными аналогами.

Фото: УЗГА

Речь идет сразу о ряде преимуществ: у УТС-800 сравнительно небольшая стоимостью эксплуатации, передовая авионика и главное — машина собрана из компонентов отечественного производства. На данный момент на мировом рынке есть только три сопоставимых по качеству модели учебно-тренировочных самолета — Beechcraft T-6 Texan II (США), Pilatus PC-7 (Швейцария) DART-450 (совместное производство Чехии и Австрии).

Авионика УТС-800 — это самое передовое решение, которое соответствует международным стандартам летной годности. Благодаря авионике, машина отличается высокой маневренностью. Также самолет оборудован системой спасения экипажа, обеспечивающей катапультирование даже с очень низкой высоты.

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УЗГА отмечает еще одно преимущество самолета — российский турбовинтовой двигатель ВК-800. Первоначально УТС-800 оснащался турбовинтовым двигателем Western General Electric H80, но впоследствии самолет был модернизирован и оснащен ВК-800СМ мощностью 806 л.с. Это очень экономичная силовая установка, соответственно эксплуатационные расходы по сравнению с зарубежными аналогами намного ниже. УТС-800 полностью импортозамещенный, и все компоненты производятся внутри страны, что гарантирует надежную цепочку поставок комплектующих и сервисную поддержку в будущем.

Как в советское, так и в современное время, в учебных заведениях Министерства обороны не хватало самолетов этого класса. Исторически курсанты обучались на реактивных моделях Л-29 и Л-39. Включение УТС-800 в программы подготовки пилотов существенно снизит затраты на обучение при сохранении высокой эффективности. Наземные частотные испытания машины уже завершены, поэтому не за горами начало эксплуатации УТС-800.