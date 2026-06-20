В конечном итоге Солнце уничтожит всё живое на нашей планете, но последние анализы обнадеживают — конец сложной жизни наступит на 500 млн лет позже, чем предполагалось ранее.

Исследование, проведенное Джейкобом Хакк-Мисрой из Blue Marble Space и Эриком Вольфом из Университета Колорадо в Боулдере предоставляет новые данные о том, как долго Земля будет пригодна для жизни. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на работу ученых. Солнце светит не с постоянной интенсивностью. По мере старения оно становится все ярче и горячее. Примерно через пять миллиардов лет звезда раздуется, превратившись в красного гиганта, который в конечном итоге поглотит Землю.

Изображение: нейросеть qwen

Однако катастрофа для живых организмов наступит гораздо раньше. Ученые решили проверить два экстремальных сценария, отмечающих противоположные крайние пределы физических возможностей нашей планеты.

В первом сценарии исследователи предположили, что выветривание силикатов с Земли происходит идеально. В этом сценарии температура поверхности Земли искусственно поддерживается на сегодняшнем уровне, а уровень углекислого газа резко падает, идеально компенсируя возрастающую солнечную активность.

реклама

Второй сценарий противоположен, предполагая крайне слабую реакцию коренных пород. В этой системе концентрация CO2 остается неизменной на нынешнем уровне, в то время как температура планеты свободно повышается с каждым последующим потоком мегаватт энергии из космоса.

Результаты 3D-анализа показывают, что независимо от того, какая геологическая теория ближе к истине, судьба сложной жизни остается предрешенной. Различаться будут только прямые причины вымирания.

В первом сценарии Земля столкнется с перегревом. Через 1,5 млрд лет планета будет в среднем на 21 °C теплее, чем сегодня, а всего за следующие 500 млн лет температура подскочит еще на 40 °C. Такие условия означают полное уничтожение растительной жизни.

Физиологический предел большинства наземных растений будет достигнут через 1,68 млрд лет, а последние, наиболее устойчивые виды необратимо вымрут примерно через 1,87 млн лет. Вскоре после этого океаны перегреются, и вода будет унесена в космос.



Во втором сценарии большинство растений погибнет не от жары, а от нехватки углекислого газа через миллиард лет. Кактусы и некоторые морские организмы, способные получать углерод из бикарбонатов, растворенных в воде, могут оказаться незначительным исключением. Эта особенность позволит им просуществовать дольше всего — примерно до 1,84 млрд лет.



Многие предыдущие модели указывали на то, что срок существования нашей биосферы истечет менее чем через миллиард лет. Наземные растения формировали ландшафт Земли почти 500 миллионов лет, и если новые расчеты верны, им предстоит еще почти два миллиарда лет жизни. Только после их исчезновения Земля станет, как и в самом начале, безопасным убежищем исключительно для микроорганизмов.