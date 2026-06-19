Предположительно она была украдена из лаборатории медицинского института в Росарио, поэтому власти объявили общенациональную тревогу и активировали протокол экстренной помощи.

Аргентинское агентство по ядерному регулированию (ARN) объявило в среду, 17 июня, что накануне получило сообщение об исчезновении радиоактивного цезия, используемого для калибровки медицинских приборов. Капсула пропала из лаборатории в Росарио, примерно в 300 км к северо-западу от Буэнос-Айреса. Изображение: нейросеть qwen

Ёмкость с цезием находилась в цилиндрической свинцовой капсуле с толстыми стенками, блокирующими излучение.

«Хотя радиационный риск очень низок, если капсула будет найдена, ее нельзя трогать», — подчеркивается в заявлении.

Сообщается, что ARN активировала Специальный протокол реагирования на ядерные кризисы (SIER) и уведомила Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (AFE) и Отдел радиологических и ядерных рисков Федеральной полиции Аргентины.

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Аргентинский сайт Infobae подчеркнул, что риск низок, если свинцовая капсула остается неповрежденной, но при вскрытии вещество может иметь серьезные последствия для здоровья. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), воздействие цезия-137 может повысить риск развития рака и вызвать ожоги, лучевую болезнь и даже смерть.

Один из самых громких случаев радиоактивного загрязнения цезием-137 произошел в 1987 году в бразильском городе Гояния, когда двое человек нашли и разобрали медицинский прибор, выброшенный клиникой, высвободив находившийся внутри радиоактивный изотоп. Это привело к смерти четырех человек и потребовало проведения более 100 000 анализов, сообщает Infobae.

Цезий-137 — один из самых опасных изотопов, используемых в настоящее время в медицине, и продажа и транспортировка этого вещества строго контролируются не только из-за прямой угрозы здоровью, но и из-за риска его использования для создания так называемой «грязной бомбы» — устройства, взрыв которого приводит к радиоактивному загрязнению, сообщил CNN.