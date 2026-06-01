Согласно изданию, масштабный проект призван подтвердить гипотезу, что нефть может образовываться в глубинах Земли без каких-либо органических веществ.

Нефть остается одним из важнейших ресурсов на планете. Однако доступ к месторождениям становится все более сложным. Поэтому некоторые компании ищут возобновляемые альтернативы — или новые районы с потенциальными нефтяными месторождениями. Это также одна из причин, почему богатая ресурсами Гренландия в настоящее время находится в центре внимания крупных держав. Россия возрождает другой подход, восходящий к советской эпохе.

Изображение: нейросеть qwen

Как сообщает журнал Science, исследователи из Санкт-Петербургского горного университета объявили о планах начать бурение в Арктике уже в июне 2026 года. В частности, бурение будет проводиться в Мурманской области. В 70-е годы там пробурили Кольскую сверхглубокую скважину глубиной 12 километров в исследовательских целях. Новый проект призван достичь глубины 8 километров.

Это позволит не только протестировать новые методы бурения. Разработчики намерены исследовать интересную теорию. Ее предложил Дмитрий Менделеев. Он выдвинул гипотезу, что нефть образуется не только из биомассы, но и из первичных углеводородов, мигрирующих из мантии Земли в земную кору. Согласно теории, эти отложения накапливаются в непроницаемых слоях, образуя запасы нефти. Теоретически, это должно обеспечить бесконечную доступность нефти с течением времени.

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Даже во время проекта бурения в Мурманской области исследователи искали нефть, образовавшуюся таким образом. Теория также нашла сторонников на Западе. В 1986 году американский физик Томас Голд заказал бурение в Сильянском кольце, метеоритном кратере в Швеции, чтобы доказать эту теорию. Ни одна из предпринятых до сих пор попыток не предоставила доказательств абиотического происхождения обнаруженных нефтяных отложений.

Марк Септон, профессор органической геохимии Имперского колледжа Лондона, сказал журналу Science: «Молекулярная архитектура нефти отражает ее биологическое происхождение — и совершенно очевидно». Российские исследователи пока не уточнили, какие именно данные они надеются получить в результате бурения и почему именно это место было выбрано для работы.