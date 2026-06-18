Температуростойкие батареи могут стать настоящим прорывом, если миру придётся отказаться от ископаемого топлива.

Докторант Техасского университета A&M Джейбелл Пранада разработала проект термостойкой батареи для различных применений, от освоения космоса до электромобилей. Она предложила альтернативные химические составы батарей, предназначенные для работы при низких температурах.

Изображение: нейросеть qwen

Из почти 100 заявок со всей страны проект Пранады вошел в пятерку лучших. Исследование сосредоточено на разработке вычислительных моделей для изучения альтернативных химических составов батарей, которые могут лучше подходить для экстремально низких температур.

Основная проблема литиевых батарей заключается в том, что они не обеспечивают ожидаемого уровня заряда при температурах ниже 0 °C или выше 100 °C. При понижении температуры ниже 0 °C электрохимические процессы, обеспечивающие хранение и передачу энергии в литиевых элементах, замедляются. В условиях экстремально низких температур производительность может снизиться до такой степени, что элементы перестанут работать. Поэтому их нельзя использовать в космических миссиях, где они могут подвергаться воздействию суровых условий.

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Для решения этой проблемы проект Пранады исследует как органические, так и неорганические системы хранения энергии. Цель: определить конструкции элементов, способных работать в суровых температурных условиях.

Разработанные вычислительные модели помогают понять преимущества и ограничения новых решений. Это также позволяет оценить будущие области применения и определить методы их улучшения. Пранада считает, что ограничения литиевых батарей можно решить, заменив их состав. Предлагается использовать альтернативные полимеры, способные работать при температурах до −50 °C.

Эти материалы были протестированы в условиях, варьирующихся от самой холодной зимы на Аляске до самого жаркого лета в Аризоне. Пранада намерена сосредоточить свою карьеру на поиске решений для хранения энергии, поскольку они в той или иной степени влияют на каждый аспект современной жизни. Полученные в результате исследований технологии могут использоваться в электромобилях, оборонной промышленности, секторе хранения энергии и, конечно же, космической отрасли.