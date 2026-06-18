Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Докторант из США представила альтернативу литий-ионным батареям для работы при низких температурах
Температуростойкие батареи могут стать настоящим прорывом, если миру придётся отказаться от ископаемого топлива.
реклама

Докторант Техасского университета A&M Джейбелл Пранада разработала проект термостойкой батареи для различных применений, от освоения космоса до электромобилей. Она предложила альтернативные химические составы батарей, предназначенные для работы при низких температурах.
Изображение: нейросеть qwen

Из почти 100 заявок со всей страны проект Пранады вошел в пятерку лучших. Исследование сосредоточено на разработке вычислительных моделей для изучения альтернативных химических составов батарей, которые могут лучше подходить для экстремально низких температур.

Основная проблема литиевых батарей заключается в том, что они не обеспечивают ожидаемого уровня заряда при температурах ниже 0 °C или выше 100 °C. При понижении температуры ниже 0 °C электрохимические процессы, обеспечивающие хранение и передачу энергии в литиевых элементах, замедляются. В условиях экстремально низких температур производительность может снизиться до такой степени, что элементы перестанут работать. Поэтому их нельзя использовать в космических миссиях, где они могут подвергаться воздействию суровых условий.

реклама

Для решения этой проблемы проект Пранады исследует как органические, так и неорганические системы хранения энергии. Цель: определить конструкции элементов, способных работать в суровых температурных условиях.

Разработанные вычислительные модели помогают понять преимущества и ограничения новых решений. Это также позволяет оценить будущие области применения и определить методы их улучшения. Пранада считает, что ограничения литиевых батарей можно решить, заменив их состав. Предлагается использовать альтернативные полимеры, способные работать при температурах до −50 °C.

Эти материалы были протестированы в условиях, варьирующихся от самой холодной зимы на Аляске до самого жаркого лета в Аризоне. Пранада намерена сосредоточить свою карьеру на поиске решений для хранения энергии, поскольку они в той или иной степени влияют на каждый аспект современной жизни. Полученные в результате исследований технологии могут использоваться в электромобилях, оборонной промышленности, секторе хранения энергии и, конечно же, космической отрасли.

#сша #технологии #литий-ионные батареи
Источник: news.engineering.tamu.edu
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Калуге впервые показали радиоуправляемую модель перспективного истребителя-перехватчика МиГ-41
Эксперт сравнил разницу в fps на RTX 5060 между PCIe версий 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
Учёные назвали возможную причину, по которой мы не слышим сигналы от инопланетян
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и 5600X с Ryzen 5 7500X3D, 7600X и Core Ultra 5 250K Plus в ряде игр
В NJ Tech сравнили GTX 1080 Ti и RTX 5060 в Crimson Desert и других популярных играх
Nvidia выпустила драйвер GeForce 582.66 для игровых видеокарт серий GTX 10, GTX 900 и GTX 700
Двигатель со звездообразными цилиндрами, с двойным вихрем и двумя свечами запатентовали в РФ
Трасса «Колыма» начала уходить под землю после резкого потепления — фуры застревают в грязи
Corsair, HP и Dell переходят на китайские чипы памяти DDR5 из-за дефицита чипов Samsung и Micron
На Ростовской АЭС досрочно завершён масштабный капитальный ремонт энергоблока
NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 610.62
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 1600X и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5070 в популярных играх
SK Hynix объявила о поставках памяти HBM4E крупным заказчикам
Intel начала начальное производство нового техпроцесса 18A-P
Snap представила очки дополненной реальности с функциями полноценного компьютера за $2000
Разломы Сан-Андреас и Сан-Хасинто достигли наивысшего за 1000 лет тектонического напряжения
Доступную по цене GeForce RTX 3050 6 ГБ проверили в AAA-играх 2026 года
Logitech выпустит игровую мышь G305 X SUPERLIGHT и клавиатуру G316 X
Раскрыты первые подтверждённые характеристики процессора AMD Threadripper поколения Zen 6
Некоторые пользователи столкнулись с зависанием компьютеров после последнего обновления Windows 11

Популярные статьи

Почему 30 FPS иногда лучше 60 – маркетинг в 2026 году
Xbox Series S против игрового ПК – бюджетный гейминг за $400 в 2026 году
Тест и выпуск Installer-SH 2.9 — будущее распространения ПО для Linux и FreeBSD
Фильм «Третий человек» — почему великое кино иногда оказывается всего лишь чертежом
Обзор телевизора Hisense 65E7S PRO
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter