В Иране уже эксплуатируются десятки гражданских вертолетов производства Ростеха и холдинга «Вертолеты России».

Входящий в госкорпорацию Ростех холдинг «Вертолеты России» подписал с обществом Красного Полумесяца Ирана соглашение на поставку 21 гражданского вертолета Ми-171. Общество Красного Полумесяца является некоммерческой гражданской структурой и отвечает за ликвидацию последствий чрезвычайных происшествий, оказание медицинской помощи и прочие гуманитарные миссии. Фото: «Вертолеты России»

Сообщается, что поставляемая российской стороной техника будет задействована для выполнения исключительно социально значимых задач. Производитель машин планирует передать Ирану еще несколько российских вертолетов в следующем году, заявил гендиректор «Вертолетов России» Николай Колесов. Также он отметил, что Тегеран давно сотрудничает с холдингом. Россия уже поставила в Иран десятки гражданских вертолетов, которые отлично показали себя в процессе эксплуатации.

Вертолёт Ми-171 подходит для эксплуатации в горной местности, на высоте до 5000 метров над уровнем моря, поэтому неудивителен интерес иранских партнеров к данной машине. Известно, что Ми-171 был разработан полностью в цифровом формате, что позволило эффективно наладить промышленное сотрудничество между холдингом «Вертолеты России» и его передовыми центрами.

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Различные компоненты фюзеляжа производятся на Казанском вертолетном заводе, на авиационном предприятии «Прогресс» на Дальнем Востоке и на Улан-Уденском авиационном заводе, где также осуществляется окончательная сборка. Высокий спрос на вертолет со стороны иностранных партнеров свидетельствует о качестве отечественной разработки.