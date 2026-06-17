Астрофизики подсчитали, что за миллиарды лет наша планета могла отправить в космос бесчисленное количество микроорганизмов.

Новое исследование показало, как пылевые частицы, несущие земные бактерии, могут преодолеть земную гравитацию, пережить экстремальный полет и безопасно приземлиться на поверхность Европы (спутник Юпитера). Об этом пишет ресурс Naked science со ссылкой на International Journal of Astrobiology. Изображение: нейросеть qwenМоделирование показывает, что пунктом назначения микроорганизмов с Земли является Европа — ледяной спутник Юпитера, кора которого скрывает гигантский океан. Профессор Заза Османов из Тбилисского университета предположил, что феномен «обратной панспермии» имеет прочную физическую основу.

В статье говорится о том, как микроорганизмам с Земли удается попасть в космос. Процесс начинается высоко в атмосфере. Профессор Османов подсчитал, что пылевые частицы размером около одного микрометра — идеальный размер для переноса содержащейся в них бактерии — набирают скорость до 14 км/с. Эта скорость позволяет им навсегда покинуть гравитацию Земли.

Микробы не уничтожаются — температура во время полёта обычно не превышает безопасных 27°C. Этот медленный, невидимый выброс биологического материала продолжается примерно 3,5 миллиарда лет, с момента появления простейшей жизни на нашей планете.

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К тому времени, когда земная бактерия достигает орбиты Юпитера, её скорость уже превышает 20 км/с. Посадка на Европу — ледяной спутник планеты — сродни столкновению с бетонной стеной. Расчёты показывают, что выжить могут только микробы, попавшие в атмосферу под крайне пологим углом (около 1 градуса). Выживают лишь 3 из 1000 таких организмов.

Хотя вероятность выживания кажется низкой, масштабный эффект имеет решающее значение. Каждую секунду до 5 триллионов молекул покидают гравитацию Земли. Геометрия Солнечной системы предполагает, что 300 миллионов частиц Земли сталкиваются с поверхностью Европы каждую секунду. Три миллиарда лет достаточно, чтобы обосноваться земным микроорганизмам на ледяном спутнике.