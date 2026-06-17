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kosmos_news
Snap представила очки дополненной реальности с функциями полноценного компьютера за $2000
Выпуск очков, которые могут даже поддерживать ИИ-агентов, запланирован на осень 2026 года.
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В июне 2025 года Snap анонсировала Specs, AR-очки с поддержкой ИИ, которые были явно ориентированы на потребителей, а не на разработчиков. Теперь, год спустя, компания, стоящая за Snapchat, представила Specs на выставке Augmented World Expo 2026.
Изображение: Snap

Snap объявила, что её очки дополненной реальности будут стоить 2195 долларов и поступят в продажу этой осенью. Покупатели получат возврат 200 долларов после доставки. Первоначально запуск запланирован в США, Великобритании и Франции.

 Specs более чем в 15 раз дороже, чем первые Spectacles, выпущенные Snap в 2016 году. Это были просто очки, оснащенные камерой и стоили 130 долларов. Очки Specs предназначены не только для фотосъемки, но и, спустя 20 лет после запуска iPhone, должны стать своего рода заменой смартфону, как заявил генеральный директор Snap Эван Шпигель в интервью CNBC.

«Specs — это способ привнести возможности компьютера в совместную работу в реальном мире», — утверждает Шпигель.

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Новые очки дополненной реальности Specs с возможностями искусственного интеллекта меньше по размеру и оснащены большим дисплеем, чем предыдущие Spectacles. Существует 47-миллиметровая модель массой 132 грамма. 52-миллиметровая модель весит 136 граммов. Заявленное время автономной работы составляет до четырех часов.

Дисплей обеспечивает угол обзора 51 градус и отображает 16 миллионов цветов, а при использовании для работы он создает ощущение 24-дюймового монитора. При просмотре фильмов очки могут обеспечить эффект, эквивалентный просмотру на 115-дюймовом экране домашнего кинотеатра на расстоянии около трех метров.

Specs — это своего рода компьютер в форме очков. Разработчики смогут создавать для них ИИ-агентов на основе Claude Code, Codex от OpenAI или Cursor. Специальные инструменты для родителей будут ограничивать определенные функции, когда подростки носят Specs.

#технологии #дополненная реальность #умные очки #ar-очки #specs
Источник: newsroom.snap.com
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