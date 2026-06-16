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kosmos_news
Производство батарей для электромобилей в Германии достигло рекордных уровней
В то же время растет и зависимость от импорта из Китая, поэтому электронная промышленность предупреждает проблемах в критически важных секторах.
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В свете растущего числа электромобилей производство батарей в Германии достигло рекордных уровней. Производство выросло на 11 процентов в 2025 году, достигнув рекордного уровня в 8,1 миллиарда евро, сообщила во Франкфурте Немецкая ассоциация электротехнической и цифровой промышленности (ZVEI). Производство литий-ионных батарей, в частности, значительно выросло — более чем на четверть (плюс 28 процентов) — до 4,6 млрд евро.
Изображение: нейросеть qwen

Движущей силой является резкое увеличение производства электромобилей в Германии и высокий спрос на рынке батарей. Ожидается, что обе тенденции будут продолжать стимулировать рынок аккумуляторов в этом году.

В то же время электротехническая промышленность предупредила о растущей зависимости от Китая. Импорт батарей из Поднебесной вырос на четверть и составит около одиннадцати миллиардов евро в 2025 году. Китай остается основным поставщиком батарей в Германию, опережая другие европейские страны, такие как Венгрия, — тенденция, которая усиливается уже несколько лет.

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Зависимость от Азии особенно высока для литий-ионных батарей. Местное производство аккумуляторов является ключевым компонентом перехода к электромобильности и стратегической целью политиков. Отрасль поддерживает европейскую цель по покрытию не менее 40 процентов годового спроса на аккумуляторные элементы за счет отечественного производства к 2030 году, заявила Немецкая ассоциация производителей электроники и электротехники. Она высоко оценила увеличение финансирования исследований в области аккумуляторов в рамках высокотехнологичной программы немецкого правительства.

Однако вместо целевых стимулов к покупке электромобилей необходимы более низкие цены на электроэнергию для всех, заявили в ZVEI. Аккумуляторная промышленность находится на перепутье.

#китай #электромобили #германия #европа #аккумуляторы #батареи
Источник: ecomento.de
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