Инженеры ПАО «Яковлев» запатентовали конструкцию носового отсека фюзеляжа, благодаря которой электронику в передней части самолета теперь можно менять за считанные часы.

Ведущий российский авиастроительный и научно-производственный концерн ПАО «Яковлев» разрабатывает и проектирует передовые и уникальные решения. Одно из них было недавно запатентовано Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Речь идет о новой конструкции носового отсека фюзеляжа самолета.

Визуализация решения ПАО «Яковлев». Источник: нейросеть Reve AI/www1.ru

В этой части летательного аппарата можно будет размещать блок аппаратуры, силовые агрегаты, аэродинамический обтекатель и прочие компоненты. Данное решение — передняя часть летательного аппарата представляет собой модульную платформу для установки оборудования — призвано кардинально упростить модификацию воздушных судов будущего.

В носовой части самолетов размещаются радиотехнические комплексы, радары, вычислительные системы, инструменты для связи и другие важные датчики. Чтобы их заменить, необходимы длительные и сложные работы. В процессе замены оборудования приходится прибегать к серьезной перекомпоновки конструкции.

Новое решение инженеров направлено на решение этих проблем. Согласно патенту, отдельная силовая платформа из балок, кронштейнов и технологических площадок создается непосредственно в носовой части. Во внутреннем каркасе размещаются аппаратные модули.

Источник: www1.fips.ru

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Проще говоря, лайнер получает дополнительную механическую конструкцию. Во время полета она устойчива к вибрациям и нагрузкам. Недостатком данного решения, как отмечают сами разработчики, является сложная технологичность изготовления конструкций и сборки носовой части фюзеляжа.