Портал World of Reel провел опрос и выяснил, что критики считают фильм «Проект "Конец света"» лучшим на данный момент.

В 2026 году в кинотеатрах уже вышло множество крупных блокбастеров. Во второй половине года Marvel представит свои главные хиты («Человек-паук: Новый день», «Мстители: Судный день»). Также зрители увидят новую часть «Дюны», и совсем скоро Кристофер Нолан представит «Одиссею». Однако критики уже назвали фильмы, которые на данный момент считаются лучшими в этом году.

Изображение: нейросеть qwen

Портал World of Reel решил провести своего рода опрос. Редакция пригласила кинокритиков со всего мира с одной задачей: представить список из пяти лучших (по их мнению) фильмов, премьера которых состоялась в кинотеатрах США в период с 1 января по 12 июня. В состав жюри вошли журналисты из таких изданий, как Variety, Toronto Star, The Hollywood Reporter, Roger Ebert, Puck, LA Daily News, The Wire, Wall Street Journal и Baltimore Magazine.

В список вошли 20 фильмов. Во второй десятке оказались – несколько неожиданно – такие фильмы, как «Ограбление в Лос-Анджелесе» Барта Лейтона (19-е место) с Крисом Хемсвортом и Марком Руффало в главных ролях. Документальный фильм База Лурмана об Элвисе Пресли «EPIC» (16-е место) занял чуть более высокое место. Неожиданное 11-е место досталось фильму «Вот это драма!» с Паттинсоном и Зендаей в главных ролях.

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Фаворитом у критиков стал «Проект "Конец света"» – захватывающая история о межгалактической дружбе человека и инопланетянина. Фильм с Райаном Гослингом в главной роли является одним из самых главных претендентов на награды следующего сезона. Эта фантастическая история понравилась зрителям, благодаря потрясающему визуальному оформлению, необычным персонажам и выдающейся игре Гослинга.

Следом за экранизацией книги Энди Вейра в списке лучших картин значится «Голубая цапля». Этот фильм, вышедший только в США, о семье, которая обустраивается в новом доме на острове Ванкувер. Опасное поведение старшего сына меняет динамику жизни этой семьи.

«28 лет спустя: Храм костей» Нии ДаКосты на третьем месте – эксперты отмечают актёрскую игру, визуальные эффекты, сюжет, атмосферу и посыл. Далее в списке значится новый фильм Стивена Спилберга (5-е место) и два новых фильма ужасов от талантливых создателей контента на YouTube («Обсессия» – 6-е место, «Закулисье: Выхода нет» – 7-е место). Конкуренция очень плотная, и всё указывает на то, что лучшие фильмы будут представлены во второй половине года.

Топ-10 фильмов первой половины 2026 года по версии критиков World of Reel выглядит следующим образом:

«Проект "Конец света"» (реж. Фил Лорд и Кристофер Миллер) — 49 баллов/голосов; «Голубая цапля» (реж. Софи Ромвари) — 38; «28 лет спустя: Храм костей» (реж. Ниа ДаКоста) — 35; «Прислуга» (реж. Сэм Рейми) — 32; «День разоблачения» (реж. Стивен Спилберг) — 31; «Обсессия» (реж. Карри Баркер) — 30; «Закулисье реальности» (реж. Кейн Парсонс) — 29; «Настройщик» (реж. Дэниел Роэр) — 16; «Седло» (реж. Гарри Лайтон) — 16; «Шоу группы «Нирванна». Фильм» (реж. Мэтт Джонсон) — 16.





