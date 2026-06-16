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kosmos_news
В России готовят к выпуску вагон первого класса с увеличенным и перестроенным салоном
Вместимость вагонов увеличена на 11%, и в каждом из них появилась отдельная душевая.
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В России скоро начнут эксплуатировать новые вагоны первого класса («спальные вагоны», СВ) повышенной комфортности. Эти модели увеличенного «габарита Т» предлагают больше полезного пространства для пассажиров. Конструкторы «Трансмашхолдинга», разработавшие это решение, представили прототип вагона в июне на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. В проекте также участвует Центр промышленного дизайна «Лаб 20/50».
Фото: «Трансмашхолдинг»/vk.com/tmh_official

Вагоны так называемого «габарита Т» впервые начали изготавливать в прошлом году на Тверском вагоностроительном заводе. Тогда была выпущена модель 61-4533 — представленный на ПМЭФ новый купейный вагон имеет те же размеры.

Вагоны этой серии характеризуются увеличенными размерами по сравнению с наиболее часто встречающимися в наши дни предшественниками — моделями «габарита 1-ВМ». Новый СВ увеличен в длину на 73 см, в ширину на 28 см, сообщает производитель.

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Инженеры частично перекомпоновали пассажирский салон вагона, тем самым увеличив вместимость на 11%. В каждом СВ установлена отдельная душевая кабина. Спальное место увеличилось до двух метров в длину, то есть на 16 см по сравнению с предыдущей серией.

Конструкторы смогли организовать пространство таким образом, чтобы появилось больше места для хранения вещей; также имеются индивидуальные подлокотники для пассажиров. Отмечается, что реализация такого проекта стала возможной благодаря поставщикам компонентов отечественного производства.

#россия #транспорт #железная дорога #поезд #купе #вагон
Источник: vk.com
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