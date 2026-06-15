Устройство компании «Мотохром» в отличие от солнечных батарей не зависит от погоды и может использоваться в самых экстремальных условиях.

Конструкторское бюро «Мотохром» специализируется на создании электродвигателей «с нуля». Однако ее компетенции распространяются и на создание уникальных решений в области электроэнергетики. Одно из них — компактная портативная тепловая электростанция (ТЭС). Устройство разработано специально для походов, дальних экспедиций или для загородного отдыха в простых условиях. Аппарат сможет производить до 600 ватт мощности. Источник: t.me/motochrome_llc

Разработчикам пришла в голову концепция данной мини-ТЭС еще в 2018 году. Конструкция состоит из трех основных элементов. Вода нагревается в цилиндрической конструкции из нержавеющей стали (объем капсулы составляет примерно один литр). К ней присоединена гибкая гофрированная (складчатая) трубка, так называемый сильфон – тоже из нержавеющей стали. Ее длина составляет 1,5 метра, диаметр – 3/4 дюйма. Третий узел конструкции ТЭС – это блок электрогенератора с турбиной, выпрямителем и системой клапанов. Он крепится к трубке с противоположной стороны (на фото справа).

Система работает следующим образом: наполненная водой капсула прикручивается к сильфону и размещается прямо на открытый огонь, нагретая вода превращается в пар. Далее действует принцип работы обычной тепловой электростанции: тепловая энергия превращается в механическую, а затем в электрическую.

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Производитель уточняет, что основной клапан капсулы с водой должен быть закрыт, пока давление внутри не вырастет до 30 атмосфер. Только при достижении соответствующего уровня клапан открывается и подаёт пар на турбину. Механизм приводит в движение ротор генератора и вырабатывает электроэнергию. Когда давление начинает падать, клапан следует снова прикрыть. Аппарат оборудован своего рода системой безопасности, а именно предохранительным клапаном, предназначенным для сброса давления при превышении давления в капсуле (выше 120 атмосфер).

Отмечается ключевое преимущество такой мини-ТЭС перед, например, системами на солнечных батареях: представленное КБ «Мотохром» устройство работает в любую погоду, даже в пасмурные дни или ночью. Пока нет информации о начале производстве прототипа.