При этом отмечается, что иностранные авиаперевозчики стали чаще заправлять самолеты в России.

Российские аэропорты в полном объеме обеспечены авиационным топливом, несмотря на сложности на мировом рынке энергоносителей. Об этом сообщила Росавиация. Отмечается, что иностранные воздушные суда стали все чаще заправляться в России для сокращения расходов на выполнение рейсов.

Изображение: нейросеть qwen

Сообщается, что отечественные лайнеры выполняют программу авиаперевозок в штатном режиме. В аэропортах России имеется необходимый для заявленных авиакомпаний рейсов объем топлива. Росавиация подчеркнула, что ответственные ведомства и регуляторы держат ситуацию под контролем — проблем с поставками энергоресурсов нет.

Что касается иностранных судов, то они при посадке на запасных аэродромах стали дозаправляться в «значительно больших, чем требуется для выполнения рейса, объемах». Эта ситуация усилила опасения по поводу баланса между внутренним и зарубежным спросом. Однако власти делают все возможное, чтобы обеспечить топливом в первую очередь российских эксплуатантов лайнеров, особенно в летний сезон авиаперевозок.

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Ранее было принято решение запретить экспорт керосина до 30 ноября 2026 года. Эта мера была предложена как способ обеспечить поставки на внутренний рынок. Это решение может иметь последствия для авиакомпаний Центральной Азии, зависящих от российского топлива, а также демонстрирует растущую уязвимость цепочки поставок авиационного топлива в регионе.

Правительство подчеркивает, что эта мера направлена на «обеспечение надежного и бесперебойного снабжения внутреннего рынка» и «гарантию стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива». Аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе существует мало реальных альтернатив российским поставкам, поскольку эти решения (импорт из Казахстана, Туркменистана или морским путем) требуют значительных логистических инвестиций и более высоких затрат.