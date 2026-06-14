Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Эксперт протестировал и оценил российский ноутбук второго поколения «Аквариус» за 27 000 рублей
Вычислительную технику российской сборки журналист портала «Техносфера» оценил очень высоко, отметив мощное оснащение (частично отечественное) и конструктивные особенности, которые позволяют трансформировать ноутбук в большой планшет.
реклама

Редактор портала «Техносфера» регулярно тестирует собранную в России вычислительную технику, в основном ноутбуки. В июне Евгений Белкин приобрел модель отечественной сборки «Аквариус» AQbook NS483 исп.2» и рассказал о характеристиках, плюсах и минусах устройства.

Изображение: Евгений Белкин/tehnoomsk.ru
Сообщается, что этот ноутбук доступен по цене 27 000 рублей практически в любом маркетплейсе (более ранняя версия — с обозначением «исп.1» — стоит не более 20 000 рублей). Он оснащен мобильным процессором 11-го поколения Intel Core i3-1125G4, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и ssd на 256 ГБ.

Материнская плата в ноутбуке отечественной сборки, но из импортных компонентов, замечает эксперт. Реализованное в частично металлическом корпусе устройство весит немного (1,7 кг) и довольно компактное.

реклама

Автор обратил внимание на мягкую клавиатуру, которая напоминает панель Lenovo. Отмечается присутствие большого количества портов; имеется и 4G-модем (для стандартной SIM-карты LTE). Конструкция типа трансформер позволяет трансформировать ноутбук в планшет. Однако эксперт называет один минус данной конструкции: «жесткое крепление петель монитора».

Журналист сообщает, что «Аквариус» 483-й модели поставляется покупателю без предустановленной операционной системы. При этом, служба поддержки производителя оперативно помогает в случае возникновения каких-либо вопросов в процессе самостоятельной установки. На сайте поставщика представлены все необходимые драйвера. Помимо традиционной Windows, ноутбук работает на отечественных ОС Альт, Астра и РедОС.

Эксперт приходит к выводу, что данная модель в 2026 году является одним из лучших предложений на рынке (в соответствующем сегменте). Причина: относительно небольшая цена и качество сборки. Аналогичные решения из Китая стоят намного дороже. Также журналист отмечает, что это частично импортозамещенный продукт с маркировкой на корпусе «Сделано в России».

#россия #техника #ноутбуки #импортозамещение #аквариус
Источник: tehnoomsk.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и RTX 5060 8 ГБ в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Пассажирскую версию ТВРС-44 «Ладога» закрыли - самолёт переделывают в грузовой
Экс-пилот Boeing: нужно несколько месяцев обучения экипажа для полётов на самолётах МС-21 и SJ-100
AMD согласилась заменить повреждённый Ryzen 9 7950X3D после огласки в соцсетях
Microsoft и AMD сократили время загрузки игр на 95% с помощью технологии Advanced Shader Delivery
В Китае роботы-змеи ползают по проводам и находят неисправности ещё до аварий
Российский офшорный вертолёт Ми-171А3 приступил к работе на Сахалине
Функции Windows 11 Copilot+ будут доступны на ПК с видеокартами GeForce RTX с 6 Гб памяти
Экс-глава PlayStation Studios Сюхэй Ёсида предполагает в будущем слияние Xbox с Windows
Производитель пылесосов представил проект седана на 3111 л.с. - мощнее самого экстремального BYD
Подаренный Трампу Катаром президентский борт окрасили в белый, красный и синий цвета
На заводе Haval в Тульской области выпустили 500-тысячный автомобиль
В России создали устройство для автоматической смены 4-тонных деталей на станках
Алюминиевые дома Фуллера чуть не заполонили Америку после Второй мировой
Обновление One UI 9.0 добавляет индикатор интернет-соединения на экран смартфонов Samsung
Инсайдер подтвердил выход процессоров Raptor Lake Next для сокета LGA 1700 в 2027 году
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell с 96 ГБ памяти подорожала более чем на 65% до 13 250 $
Прототип флагманской видеокарты серии RTX 20 Super с 12 ГБ VRAM появился на eBay почти за $1700
Пентагон опубликовал новую партию файлов об НЛО
Volga K50 и Volga K40 перед началом продаж выставили около салона Mercedes-Benz

Популярные статьи

Подборка неплохих фильмов про пустеющие города
Лучшие игровые видеокарты лета 2026 года с ценой от 10000 до 33000 рублей — новые и с «Авито»
Почему режиссёр Терренс Малик снимает самое актуальное кино
Галлюцинации искусственного интеллекта: финал разбора сгенерированных баг-репортов для Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter