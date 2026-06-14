Вычислительную технику российской сборки журналист портала «Техносфера» оценил очень высоко, отметив мощное оснащение (частично отечественное) и конструктивные особенности, которые позволяют трансформировать ноутбук в большой планшет.

Редактор портала «Техносфера» регулярно тестирует собранную в России вычислительную технику, в основном ноутбуки. В июне Евгений Белкин приобрел модель отечественной сборки «Аквариус» AQbook NS483 исп.2» и рассказал о характеристиках, плюсах и минусах устройства.

Изображение: Евгений Белкин/tehnoomsk.ru

Сообщается, что этот ноутбук доступен по цене 27 000 рублей практически в любом маркетплейсе (более ранняя версия — с обозначением «исп.1» — стоит не более 20 000 рублей). Он оснащен мобильным процессором 11-го поколения Intel Core i3-1125G4, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и ssd на 256 ГБ.

Материнская плата в ноутбуке отечественной сборки, но из импортных компонентов, замечает эксперт. Реализованное в частично металлическом корпусе устройство весит немного (1,7 кг) и довольно компактное.

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Автор обратил внимание на мягкую клавиатуру, которая напоминает панель Lenovo. Отмечается присутствие большого количества портов; имеется и 4G-модем (для стандартной SIM-карты LTE). Конструкция типа трансформер позволяет трансформировать ноутбук в планшет. Однако эксперт называет один минус данной конструкции: «жесткое крепление петель монитора».

Журналист сообщает, что «Аквариус» 483-й модели поставляется покупателю без предустановленной операционной системы. При этом, служба поддержки производителя оперативно помогает в случае возникновения каких-либо вопросов в процессе самостоятельной установки. На сайте поставщика представлены все необходимые драйвера. Помимо традиционной Windows, ноутбук работает на отечественных ОС Альт, Астра и РедОС.

Эксперт приходит к выводу, что данная модель в 2026 году является одним из лучших предложений на рынке (в соответствующем сегменте). Причина: относительно небольшая цена и качество сборки. Аналогичные решения из Китая стоят намного дороже. Также журналист отмечает, что это частично импортозамещенный продукт с маркировкой на корпусе «Сделано в России».