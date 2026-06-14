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kosmos_news
YouTube-блогер на Volkswagen Passat 1998-го года проехал почти 2400 км на одном баке топлива
Автор канала Offroadventure установил своеобразный рекорд, проехав на VW Passat B5 с двигателем 1.9 TDI из немецкого Хильдесхайма до Полярного круга в Швеции.
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Ютубер Offroadventure решил проверить, сможет ли его автомобиль (почти 30-летний Passat B5 с двигателем 1.9 TDI) преодолеть расстояние от Хильдесхайма (Германия) до Полярного круга (Швеция) на одном баке. Маршрут составлял приблизительно 2359 км.
Изображение: нейросеть qwen

Его универсал Volkswagen Passat B5 1998 года выпуска был оснащён культовым дизельным двигателем 1.9 TDI. Это экономичный агрегат, но ютубер хотел посмотреть, сможет ли он побить свой предыдущий рекорд: ранее он проехал 1913 км на одном баке.

Перед началом поездки автомобиль подвергся нескольким незначительным модификациям: были сняты рейлинги на крыше и установлены колёса с цельными дисками для улучшения аэродинамики. Владелец авто также поменял фильтры и масло 0W30 и снял спинку заднего сиденья, чтобы спать прямо в машине.

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После заправки старый Passat отправился в путь. Водитель старался поддерживать постоянную скорость, не ускорялся при необходимости и иногда ехал прямо за грузовиком, чтобы снизить расход топлива. Средняя скорость была не слишком высокой, всего 74 км/ч на всем протяжении пути, но это позволило ему достичь расхода топлива в 3 л/100 км.

Расход топлива у ютубера достиг пика, когда он проехал 2090 км, но последующие часы неспешной езды позволили ему добраться до места назначения и преодолеть в общей сложности 2398 км, что на 485 км лучше его предыдущего рекорда, достигнутого на том же Passat.

#техника #автомобили #youtube #volkswagen passat
Источник: youtube.com
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