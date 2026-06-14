Мини-ровер шарообразной формы оснащен выдвижными колесами и камерой, при этом аппарат помещается на ладони.

Японский инновационный луноход SORA-Q имеет диаметр 8 сантиметров и весит всего 250 граммов. Он совершил посадку на Луне в 2024 году в рамках миссии SLIM. Там он автономно передвигался почти два часа. Новое исследование в журнале Science Robotics посвящено этой миссии.

Изображение: space.com/D. Hirano

Одной из самых больших проблем было управление таким маленьким роботом на пыльной, неровной местности. Колеса там легко застревают. Робот также должен был уметь принимать решения самостоятельно. Однако используемая для этого электроника должна была быть миниатюрной, что также ограничивало его вычислительную мощность.

SORA-Q, официально обозначенный как LEV-2, был разработан японским космическим агентством JAXA в сотрудничестве с Sony, Университетом Досиша и производителем игрушек Takara TOMY. Самые известные продукты Takara TOMY — это волчки Beyblade, но они также владели правами на игрушки Pokémon и Transformers. Их изобретения игрушек, которые можно было трансформировать в автомобили, послужили базой для конструкции SORA-Q.

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SORA-Q может трансформироваться из чрезвычайно компактного шара в двухколесный исследовательский аппарат. Две внешние половины разделяются, и луноход превращается в цилиндр. Затем эти половины функционируют как колеса. Однако они вращаются независимо и намеренно покачиваются, что позволяет луноходу продвигаться вперед сквозь реголит, лунную пыль, если колеса проскальзывают. Также выдвигается небольшой хвост, обеспечивающий дополнительную устойчивость.

Для документирования окружающей среды также развернуты две камеры. Изображения не передавались напрямую на Землю, так как это потребовало бы дополнительной вычислительной мощности и энергии. Для экономии внутренней батареи изображения с Луны были отправлены на второй луноход, LEV-1, который затем передал информацию в Центр управления полетами. LEV-1 не имеет колес, но передвигается по лунной поверхности прыжками.

В статье исследователи выражают удовлетворение миссией. LEV-2 освоил автономное исследование лунной поверхности, перемещаясь вокруг посадочного модуля SLIM. Он делая снимки посадочного модуля и его окрестностей и передавая эти изображения без использования наземного дистанционного управления.

Через 108 минут исследователи потеряли связь с ровером. Они надеялись поддерживать связь еще 20-30 минут. Причиной этого стала либо неисправность в двигательной установке LEV-1, либо быстро разряженная батарея. Однако до этого момента он передавал важные фотографии высокого разрешения. Исследование продемонстрировало, что автономные операции на поверхности могут выполняться с помощью чрезвычайно компактных роботизированных платформ.