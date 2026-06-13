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kosmos_news
Президент Владимир Путин отметил перспективы низкоорбитальной спутниковой группировки России
Сообщается, что «Рассвет» от «Бюро-1440» в чём-то может даже превзойти Starlink.
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Вероятно, спутниковой группировке «Рассвет» потребуется совсем немного времени, чтобы догнать конкурента – Starlink американской компании SpaceX. В будущем, как заявил президент России Владимир Путин, отечественная группировка даже окажется в чём-то лучше аналогичных решений западных конкурентов. Текст со встречи главы государства с гостями мероприятия, посвященному Дню России, 12 июня размещен на сайте Кремля.
Фото: «Бюро-1440»

Starlink стал синонимом спутникового интернета. Фактически, ни одна другая система не может даже приблизиться к масштабу проекта SpaceX, который уже насчитывает более 10 000 действующих спутников. Однако в России разработали собственную спутниковую группировку под названием «Рассвет». В марте космическая компания «Бюро 1440» запустила на орбиту первые 16 спутников. Всего к 2035 году планируется запустить 900 спутников.

Также по словам президента, идет работа по созданию группировки спутников для управления тяжёлыми дронами для различных задач, в том числе для гражданского сектора. Сообщается, что работа над проектом полностью налажена и идет в соответствии с графиком и хорошими темпами.

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Также Путин сказал, что низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не уступает Starlink, и, возможно, уже сейчас, даже в чем-то превосходит. Сами создатели отвергают любые сравнения со Starlink – «Бюро-1440» не копирует, а самостоятельно разрабатывает все основные технологии, системы и компоненты.

Напомним, каждый из запущенных в марте спутников связи весит приблизительно 370 килограммов. Они оставались неподвижными в течение двух недель, прежде чем начались первые маневры к целевой орбите. Впрочем, один спутник был потерян, однако и компания SpaceX регулярно и преднамеренно ликвидирует вышедшие из строя спутники Starlink, отключая их двигательные установки.

Коммерческая эксплуатация спутниковой группировки «Рассвет» запланирована на следующий год, после чего они предоставят свои услуги промышленности, как ранее на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил генеральный директор Алексей Шелобков. Эксперты предполагают, что запуск следующих спутников «Рассвета» ожидается примерно 18 июня.

#космос #starlink #спутники #старлинк #рассвет
Источник: news-r.ru
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