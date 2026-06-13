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В США разработали высокотемпературные сплавы для снижения массы двигателей автотранспорта на 15%
Новые сплавы, разработанные американскими учеными, показывают превосходные характеристики при высоких температурах и повышают топливную эффективность более чем на 10%.
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Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж Министерства энергетики США (ORNL) создали передовые алюминиевые сплавы. Новые материалы могут позволить создавать более легкие двигатели для грузовиков, способные при этом работать при более высоких температурах.Изображение: нейросеть qwen

Сплавы соответствуют высоким требованиям к прочности и долговечности нового двигателя средней грузоподъемности General Motors с низкой массой и высокой эффективностью (LMHE). Испытания показали улучшение топливной эффективности более чем на 10 процентов и снижение массы двигателя на 15 процентов по сравнению с традиционными конструкциями.

Двигатели коммерческих грузовиков (например, агрегаты в Chevrolet Silverado 3500 от GM) должны выдерживать большие нагрузки и длительную эксплуатацию. Традиционные материалы, способные выдерживать такие условия, имеют высокую плотность, что негативно сказывается на экономии топлива. Более легкие альтернативы часто выходят из строя при повышенных температурах и давлении высокопроизводительных двигателей.

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Согласно пресс-релизу ORNL, новые сплавы решают эту проблему, обеспечивая как снижение массы, так и превосходные характеристики при высоких температурах. Исследователи протестировали два алюминиевых сплава. Один из них, литой ACMZ (AlCuMnZr), использовался для головок и блока цилиндров двигателя. Он обеспечивает высокую прочность при низкой стоимости, а также устойчивость к сильным температурам и механическим нагрузкам.

Второй, DuAlumin3D, — это сплав, который можно создать с помощью 3D-печати. Он разработан для поршней. Он сочетает в себе лёгкую конструкцию с тем, что, по словам ORNL, является самым прочным из известных сплавов алюминия.

Проект, возглавляемый GM, в котором участвовали ORNL и несколько поставщиков, прошёл строгие испытания на производительность и долговечность. Согласно пресс-релизу, в рамках сотрудничества были объединены материаловедение, передовые технологии производства, технология горения и вычислительное моделирование. Ускоренный подход ORNL к проектированию сплавов сокращает сроки от концепции до прототипа до двух-четырёх лет. Это значительное сокращение по сравнению с традиционными 10-15 годами.

#сша #технологии #наука #двигатели
Источник: ornl.gov
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