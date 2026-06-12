Так называемая «ловушка расплава», установленная инженерами компании «Титан-2», предназначена для удержания радиоактивных материалов внутри защитной оболочки реактора и предотвращения их вытекания наружу.

Инженеры холдинга «Титан-2», отвечающего за строительство третьего энергоблока Ленинградской АЭС, установили 120-тонную «ловушку расплава» для активной зоны в защитной оболочке реактора. Это уникальное решение, разработанное отечественной атомной промышленностью. Ленинградская АЭС обеспечивает около 55 процентов потребности в электроэнергии Санкт-Петербурга и Ленинградской области в целом. Имея мощность 4400 МВт, АЭС удовлетворяет 30 процентов потребности в электроэнергии северо-западной России.

Источник: Росатом

После более чем пяти десятилетий эксплуатации первые ядерные реакторы были остановлены и их замена производится в рамках второй фазы строительства Ленинградской АЭС. Станция состояла из четырех энергоблоков РБМК, одних из первых реакторов второго поколения. Некоторые из них до сих пор работают на других объектах. Первые два энергоблока были остановлены в 2018 и 2020 годах после 45 лет эксплуатации. На втором этапе строительства устанавливаются реакторы ВВЭР-1200 с расчетным сроком службы 60 лет и возможностью продления еще на 20 лет. То есть реакторы можно эксплуатировать значительно дольше 2080-х годов.

Изготовленная из термостойкой стали, «ловушка расплава» — это предохранительное устройство, которое срабатывает в случае аварии. В случае расплавления активной зоны, ловушка для радиоактивных материалов предназначена для удержания радиоактивного вещества внутри защитной оболочки реактора и предотвращения его вытекания. Инженеры «Титана-2» контролировали установку ловушки в бетонную шахту защитной оболочки реактора 7-го энергоблока. Теперь работы будут продолжены: планируется установка теплоизоляции, опорных и упорных ферм, а также другого оборудования и измерительных каналов. После этого можно начать сборку корпуса реактора уже в следующем году.