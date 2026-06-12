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kosmos_news
Аэропорт в Амстердаме испытывает электрический тягач TaxiBot для буксировки самолётов
Амстердам стремится к 2030 году полностью отказаться от выбросов при рулении самолётов на взлетно-посадочную полосу, так как этот процесс потребляет неоправданно большое количество топлива и генерирует выбросы.
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Аэропорт Амстердама Схипхол недавно начал использовать полностью электрический тягач, который может буксировать самолеты от гейта до взлетно-посадочной полосы — с выключенными двигателями. Это решение позволяет сэкономить примерно 95 килограммов керосина и почти 300 килограммов CO2 за один маневр руления. Транспортное средство TaxiBot произведено компанией Smart Airport Systems. Это электрический буксировочный аппарат, который крепится к носовой стойке шасси пассажирского самолета. На скорости до 42 километров в час он тянет самолет к взлетно-посадочной полосе.
Источник: greenairnews.com

Система пока не является полностью автономной: пилот управляет аппаратом из кабины. TaxiBot снижает выбросы оксидов азота и твердых частиц. Также снижается уровень шума, что облегчает работу наземного персонала. Компания наземного обслуживания Menzies Aviation в настоящее время тестирует электрический TaxiBot. Совместно с авиакомпанией easyJet и производителем самолетов Airbus она транспортирует пассажирские самолеты A320neo на взлетно-посадочную полосу «Полдербаан». Эта взлетно-посадочная полоса, протяженностью около 3,8 километра, является самой дальней от гейтов.

Система впервые полностью электрическая. TaxiBot дополняет две гибридные версии, которые буксируют самолеты Boeing 737 компании KLM на взлетно-посадочную полосу с 2022 года. Аэропорт планирует использовать еще три полностью электрических тягача в 2026 году. Они также должны быть способны перевозить другие типы самолетов, включая Embraer Cityhopper компании KLM и Boeing 737 компании Transavia. Для соответствующих типов самолетов по-прежнему требуется сертификация. По данным Smart Airport Systems, Схипхол – первый в мире аэропорт, использующий полностью электрический TaxiBot. К 2030 году все буксировочные транспортные средства должны работать без выбросов.

#техника #авиация #робототехника #самолет #спецтехника
Источник: greenairnews.com
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