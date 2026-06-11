В астрономии ранее их называли просто «маленькими красными точками», а теперь, в частности, исследовался объект ранней Вселенной Glimpse-17775.

Астрономы долго не могли понять, что собой представляют так называемые «маленькие красные точки», которые наблюдались различными телескопами. Исследование одного из этих странных объектов, обозначенного как Glimpse-17775, выявило доказательства того, что это черная дыра.

Изображение: нейросеть qwen

В 2022 году в космосе впервые были обнаружены загадочные красные точки. Они появились в большом количестве примерно через 600 миллионов лет после Большого взрыва, но, по-видимому, исчезли до того, как Вселенной исполнилось два миллиарда лет.

Были предложены различные объяснения появления маленьких красных точек, и концепция черных дыр стала наиболее многообещающей теорией. Однако долгое время никаких доказательств в ее поддержку найти не удавалось.

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Ситуация изменилась, когда телескоп Уэбба получил изображение небольшой красной точки Glimpse-17775, образовавшейся через 1,8 миллиарда лет после Большого взрыва. В рамках наблюдений за скоплением галактик Abell S1063 телескоп обнаружил несколько признаков звезды с черной дырой.

«Я думаю, что часть научного сообщества приближается к единой картине – что небольшие красные точки можно объяснить моделями, включающими черные дыры», – сказал Василий Кокорев из Техасского университета (США), согласно space.com.

По его словам, «ни одна из предыдущих маленьких красных точек не объединяла все доказательства в одном месте». С помощью Glimpse-17775 ученые смогли проверить эти модели, потому что «спектр этого источника очень глубокий». Результаты исследования команды были опубликованы в журнале Astrophysical Journal.