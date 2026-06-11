Китайская государственная компания имеет амбициозные планы по серийному производству нового продукта, старт которого запланирован на этот год.

Как и многие другие китайские автопроизводители, Dongfeng планирует внедрение твердотельных батарей. Они считаются особенно безопасными и обладают более высокой плотностью энергии, чем обычные литий-ионные батареи.

Фото: Dongfeng

Накануне была объявлена дата начала серийного производства твердотельных батарей. Начиная со второй половины года, Dongfeng планирует выпустить модель с плотностью энергии 350 Вт·ч/кг. Ожидается, что батарея обеспечит электромобилям запас хода в 1000 километров.

Как сообщает Carnewschina, компания Dongfeng провела строгие испытания своих новых аккумуляторов на безопасность. Даже в условиях сжатия, когда батареи деформировались до 50 процентов, они продолжали функционировать. При температуре 170 °C не наблюдалось ни дыма, ни возгорания.

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Технология основана на так называемом оксидно-полимерном композите. Это решение имеет важное преимущество: можно использовать существующие цепочки поставок и производственные мощности, что облегчает массовое производство.

По данным Carnewschina, даже при температуре -30 °C батарея сохранила более 74 процентов своего заряда. Она на 30 процентов легче обычных литий-ионных батарей, что позволяет увеличить запас хода без увеличения веса.

Компания Dongfeng недавно начала сотрудничество с 18 академическими и промышленными учреждениями. Цель – выпустить улучшенную версию этой твердотельной батареи уже к 2027 году. В прошлом году компания Dongfeng продала в общей сложности 2,47 миллиона автомобилей, почти половина из которых – электромобили. Основанная в 1969 году, компания является одной из старейших в отрасли; её название в переводе означает «Восточный ветер».