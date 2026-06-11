Пилотный проект в Афинах направлен на выявление нарушителей правил дорожного движения, и оценки показывают, что многие штрафы необоснованны.

В декабре 2025 года дорожная полиция Афин установила камеры видеонаблюдения с использованием ИИ на отдельных улицах. В рамках первоначального четырехдневного пилотного проекта они должны были фиксировать серьезные нарушения: превышение скорости или использование мобильного телефона за рулем. Долгосрочная цель — предотвращение аварий и повышение осведомленности общественности о безопасности дорожного движения.

Изображение: нейросеть qwen

В новостной программе Koinonia Ora Mega эксперты недавно выразили сомнения по поводу системы. По их словам, только около 400 из 5500 зарегистрированных нарушений прошли проверку человеком. Это означает, что уровень ошибок камер видеонаблюдения за дорожным движением превышает 90 процентов, как сообщает греческий новостной портал tovima.

Камеры в пилотном проекте установлены на основных магистралях греческой столицы. Всего по стране планируется ввести в эксплуатацию 2500 камер, 500 из которых будут мобильными и установлены на автобусах для контроля полос движения автобусов.

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Камеры с искусственным интеллектом подключены к электронной системе управления штрафами. По данным компании Ekathimerini, эта система позволит нарушителям правил дорожного движения просматривать фотодоказательства и, если у них есть возражения, назначать встречи с полицией.

Ставрос Константинидис, специалист по планированию дорожного движения, объяснил по телевидению, что камеры необходимы для повышения безопасности дорожного движения. Системы хорошо справляются с обнаружением превышения скорости и проезда на красный свет, что также происходит благодаря распознаванию номерных знаков сзади. Однако при нарушениях внутри автомобиля тени, цвета и ракурсы камеры играют значительную роль, что значительно затрудняет точное обнаружение.

Он критикует тот факт, что система переворачивает бремя доказывания: граждане должны оспаривать решение, сгенерированное ИИ, перед властями. Юрист Трифонас Цуманис предупредил, что многим людям может быть трудно доказать свою невиновность, сообщает tovima.

Использование мобильного телефона за рулем или непристегнутый ремень безопасности часто ошибочно определяются камерами с ИИ. Согласно отчету TA NEA, один водитель получил предупреждение за использование мобильного телефона за рулем. Он подал апелляцию. При более тщательном изучении фотографии, сделанной камерой с искусственным интеллектом, выяснилось, что он чесал ухо – в руках у него не было мобильного телефона. Другого водителя обвинили в том, что пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. На самом деле в машине находился один водитель.