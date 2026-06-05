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kosmos_news
404media: Microsoft планирует вызвать у людей привыкание к своему новому ИИ-помощнику Scout
В планах разработки Scout говорится, что цель состоит в том, чтобы «вызвать у людей привыкание» к инструменту.
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На своей конференции разработчиков Build Microsoft представила множество новых приложений ИИ. Одно из них — Scout, ИИ-агент на основе OpenClaw, который будет интегрирован в продукты Office. Цель, по-видимому, состоит в том, чтобы сделать пользователей «зависимыми от инструмента» перед внедрением дополнительных функций. Эта информация, как сообщается, получена из внутренних документов, предоставленных 404 Media.
Изображение: нейросеть qwen

Под рабочим названием «Clawpilot» Microsoft проводит внутреннее тестирование агента с марта. Цель — сделать Openclaw доступным для пользователей, не обладающих техническими навыками. Этот инструмент с открытым исходным кодом предлагает ИИ-агентов, которые могут действовать автономно, например, отправлять электронные письма или управлять календарем.

Внутренний документ Microsoft описывает три этапа, запланированные для внедрения ИИ-агента. Согласно документу, Microsoft стремится «создать экосистему навыков и инструментов, которые заставят людей полагаться на них ежедневно». Омар Шахин, менеджер Microsoft, ответственный за проект, добавил, что внутренняя пилотная программа уже показала высокую ежедневную активность и активное участие пользователей. Дальнейшие этапы будут включать интеграцию агента с другими инструментами ИИ и постепенное добавление новых функций.

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Один из сотрудников Microsoft, знакомый с проектом, описал формулировку изданию 404 Media как «очень тревожную». Согласно документу, более 1000 сотрудников Microsoft уже используют нового агента ИИ, включая Сатью Наделлу. Генеральный директор на конференции, организованной американским инвестиционным банком Morgan Stanley, заявил, что не хочет интегрировать Openclaw в продукты Microsoft.

Как и Openclaw, новый агент Microsoft также требует доступа к важным учетным записям и файлам. Во внутреннем документе отмечается, что «безопасность и соответствие требованиям» все еще нуждаются в доработке.

#microsoft #ии #ии-помощник #scout
Источник: 404media.co
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