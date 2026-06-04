JAKA Pi сочетает в себе логическое мышление на основе ИИ, машинное зрение и управление движением в реальном времени.

Китайская компания Jaka, занимающаяся робототехникой, представила компактного человекоподобного робота JAKA Robotics Pi. Таким образом, Jaka расширяет деятельность за пределы промышленных роботов в более широкую область интеллектуальной робототехники. Источник: JAKA Robotics/YouTube

JAKA Robotics Pi — это компактный человекоподобный робот высотой 1,22 метра и весом 42 килограмма. По словам компании Jaka, Pi разработан для универсального применения в реальных условиях. Машина сочетает в себе мобильность, расширенные возможности восприятия и человекоподобное взаимодействие, что позволяет ей работать в самых разных средах. Компания опубликовала видео с новым роботом:

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Сообщается, что JAKA Pi — это компактный человекоподобный робот, разработанный для демонстрации последних достижений компании в области воплощенного интеллекта (Embodied AI), управления движением и взаимодействия на основе ИИ. Размеры 1220 × 420 × 220 миллиметров, а вес всего 92 фунта (42 килограмма) делают эту машину одной из самых компактных человекоподобных роботов в своей категории.

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JAKA Pi имеет 27 степеней свободы (количество независимых направлений движения) и недавно разработанные интегрированные модули шарниров, которые на 15–27 процентов меньше, чем у предыдущих поколений. Это решение позволило создать более компактную и легкую конструкцию. Его коленные суставы обеспечивают крутящий момент до 120 Нм для стабильного передвижения, а каждая рука поддерживает полезную нагрузку до 3 килограммов для задач по обработке и манипулированию объектами.

По словам компании, двухдоменная архитектура позволяет роботу интерпретировать голосовые инструкции, понимать окружающую среду, генерировать планы действий и выполнять физические задачи с скоординированным движением. Объединяя передовой ИИ с детерминированными системами управления, JAKA Pi служит универсальной платформой для исследований и разработок в области воплощенного интеллекта, взаимодействия человека и робота и робототехнических приложений следующего поколения.