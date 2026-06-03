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kosmos_news
Международная группа астрономов впервые напрямую обнаружила метан в межзвёздной комете 3I/Atlas
Химический состав объекта из другой звёздной системы оказался заметно непохож на состав большинства комет Солнечной системы.
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Солнечную систему периодически посещают кометы из самых дальних уголков галактики. Межзвездные объекты, по сути, путешествуют миллионы лет, прежде чем случайно пролететь мимо Земли. Это уникальная возможность для астрономов изучать химический состав небесных тел, образовавшихся вокруг других звезд, без необходимости отправлять зонды в многовековые миссии. Последним объектом таких исследований стала межзвездная комета 3I/Atlas, и космический телескоп Джеймса Уэбба позволил заглянуть в ее структуру.
Изображение: нейросеть qwen

Комета 3I/Atlas — лишь третий подтвержденный межзвездный объект, наблюдаемый в нашей Солнечной системе. Впервые во время наблюдения такого объекта космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил метан. Метан — очень летучий объект, то есть он легко сублимируется из твердого льда в газ.

Его позднее появление в комете 3I/Atlas предполагает, что он был скрыт под верхним слоем поверхности кометы и защищен от сублимации до тех пор, пока тепло от близкого пролета кометы к Солнцу не достигло более глубоких слоев.

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Количество обнаруженного метана относительно воды удивительно велико, и подобных ему объектов в нашей Солнечной системе немного. Наблюдения также подтвердили, что комета 3I/Atlas по-прежнему имеет необычно высокое содержание углекислого газа и выделяет значительно больше CO2 по отношению к воде, чем типичные кометы Солнечной системы.

Эти два ключевых открытия — избыток метана и высокая концентрация углекислого газа — предоставляют убедительные доказательства того, что комета родилась в совершенно иных условиях, чем объекты в поясе Койпера или облаке Оорта. Химический состав её родительской планетной системы, должно быть, основывался на других соотношениях элементов, и процесс формирования кометы, вероятно, происходил при гораздо более низких температурах.

Кроме того, космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал резкое снижение производства газа по мере удаления кометы 3I/Atlas от Солнца, причем наиболее выраженным было снижение производства воды. Ученые ожидали такого сценария для подобного объекта: чем меньше тепла комета получает от Солнца, тем холоднее становится ее поверхность и тем меньше испаряется льда. Вода, которая менее летуча, чем метан или углекислый газ, быстрее прекращает производство газа.

#астрономия #комета #3i/atlas #межзвездный объект #межзвездная комета
Источник: sci.news
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