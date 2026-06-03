Президент России Владимир Путин пообещал попытаться выделить время для осмотра импортозамещенного самолета.

Модернизированный и теперь полностью импортозамещенный региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 прилетел в Санкт-Петербург, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК). Это произошло накануне престижного Петербургского международного экономического форума, на котором, как ожидается, новый лайнер будет продемонстрирован гостям и участникам мероприятия. Ил-114-300 предназначен для замены в России более старых самолетов, таких как Ан-24, а также западных турбовинтовых самолетов, таких как Dash 8 и ATR-72. Источник: страница ОАК в соцсети «ВКонтакте»

Турбовинтовой лайнер зимой прошел испытания в суровых климатических условиях. Он продемонстрировал способность выдерживать экстремальные холода на земле и безупречно функционировать даже при температуре минус 40 °C. Как стало известно накануне, первые Ил-114-300 получит Архангельская область. Этот регион, благодаря своему географическому положению на Белом море, кажется идеальным местом для дальнейших испытаний.

Ил-114-300 уже продемонстрировал все основные возможности, необходимые для общей сертификации типа. Документация находится в Управлении гражданской авиации России (Росавиация) с конца 2025 года, и государственный авиастроительный завод ОАК ожидает сертификации в ближайшее время.

Считается, что в условиях санкций успех таких программ, как Ил-114, стал вопросом национальных интересов для российской гражданской авиации. Поэтому неудивительно, что президент страны Владимир Путин, согласно «Фонтанке», пообещал попытаться выделить время для посещения импортозамещенного самолета. Осмотреть новый лайнер в аэропорту Пулково смогут жители Петербурга, а также гости и участники ПМЭФ. Источник: ОАК

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Все компоненты салона Ил-114-300 производятся отечественными поставщиками в рамках программы импортозамещения, инициированной Кремлем. Например, двухместное кресло для Ил-114-300 весит всего 18,5 килограмма благодаря современным технологиям производства и использованию углеродного волокна. Это решение делает сиденье не только безопасным и удобным, но и чрезвычайно легким.