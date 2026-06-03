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kosmos_news
На спутниковых снимках замечено повреждение стартовой площадки ракеты New Glenn
В конце мая произошел один из самых серьезных инцидентов в истории американской космической отрасли. Взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin имеет серьезные последствия, видимые даже с орбиты.
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28 мая во время статических испытаний New Glenn на стартовой площадке LC-36 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде произошел взрыв ракеты. Испытания были одним из заключительных этапов подготовки к четвертому полету ракеты, который был запланирован на 4 июня и должен был вывести на орбиту последнюю партию спутников Amazon Leo. Компания Blue Origin сообщила, что никто не пострадал, но масштабы ущерба наземной инфраструктуре значительны, что подтверждают последние видео- и фотоматериалы, включая спутниковые снимки.
Фото: x.com/GewoonLukas_

Как видно на фотографиях выше, масштабы ущерба инфраструктуре значительны. Первоначальные оценки показывают, что стартовая площадка повреждена настолько сильно, что её восстановление может занять не менее шести месяцев. В отличие от SpaceX, у Blue Origin в настоящее время нет альтернативной стартовой платформы для ракеты New Glenn.

Авария произошла в критически важный момент для Amazon, которая разрабатывает собственную группировку широкополосных спутников Amazon Leo. Согласно нормативным требованиям, компания должна запустить половину из запланированных 3232 спутников к 30 июля 2026 года, а оставшиеся — к 2029 году. Amazon, вероятно, будет добиваться продления существующих сроков или смягчения некоторых требований, связанных с расширением группировки.

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Всего за несколько дней до взрыва НАСА заключило с компанией контракты, связанные со строительством будущей лунной базы. Blue Origin должна доставить новые аппараты на лунную поверхность для астронавтов программы «Артемида», а первый демонстрационный полет беспилотного посадочного модуля Blue Moon Mark 1 был запланирован на конец этого года. Задержка в программе разработки ракеты New Glenn окажет значительное влияние на график этих проектов. Представители Blue Origin пытаются смягчить опасения по поводу длительной приостановки программы New Glenn. «Мы возобновим полеты до конца этого года», — заверил 2 июня генеральный директор Дэйв Лимп.

#технологии #космос #ракеты #наса #blue origin #new glenn
Источник: x.com
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