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kosmos_news
Сертификация нового дальнемагистрального самолёта Boeing 777 отложена до 2027 года
Сертификация гигантского лайнера, как ожидается, произойдет только в следующем году, поскольку сначала планируется завершить соответствующие процедуры для версий 737 MAX.
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Сертификация новой гигантской версии Boeing 777, вероятно, будет отложена. Как заявил глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Брайан Бедфорд на саммите руководителей авиакомпаний CAPA, сертификация состоится только после завершения соответствующих процедур для оставшихся двух версий 737 MAX (MAX 7 и MAX 10).
Изображение: нейросеть qwen

Затем ожидается сертификация 777X в начале следующего года. Первоначально Boeing надеялся получить сертификацию в октябре этого года. Об этом сообщило издание Aviation Week. По данным компании, основная программа летных испытаний Boeing должна быть завершена к концу года. Однако, по словам производителя самолетов, специальные испытания ETOPS для двухдвигательных дальнемагистральных самолетов продлятся до следующего года.

Теоретически, авиакомпании могли бы получить самолет даже без сертификации ETOPS. Однако это привело бы к ограничениям на дальнемагистральные рейсы. Без соответствующей сертификации, самолет был бы ограничен максимальным расстоянием в 60 минут от подходящего запасного аэропорта. Таким образом, регулярные трансатлантические рейсы были бы невозможны. На вопрос о том, примут ли заказчики самолеты серии 777-9 с базовой сертификацией, но без одобрения ETOPS, генеральный директор Boeing Келли Ортберг пояснил, что большинство заказчиков требуют полного завершения этих серий испытаний до поставки.

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В настоящее время 777X позиционируется как потенциальный преемник A380. Например, Emirates, крупнейший оператор A380, мог бы заменить им свои суперлайнеры. Он предлагается в двух основных вариантах: 777-9 может перевозить от 414 до 426 пассажиров в двухклассной конфигурации и имеет дальность полета около 13 500 километров.

Меньшая версия 777-8 вмещает 395 пассажиров, но обладает значительно большей дальностью полета — более 16 000 километров. Обе модификации имеют размах крыла 71,75 метра, а складные законцовки крыла соответствуют требованиям существующих аэропортов.

Компания Lufthansa подтверждена в качестве первого заказчика 777-9 и планирует начать эксплуатацию самолета в 2028 году. Немецкая авиакомпания рассматривает эту модель как преемника своих четырехдвигательных самолетов, включая Boeing 747-400. Недавно самолет 777-9, предназначенный для Lufthansa, впервые поднялся в воздух.

#сша #авиация #boeing #самолет #boeing 777
Источник: aviationweek.com
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