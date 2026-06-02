kosmos_news
Samsung исследует технологию жидкостного охлаждения для смартфонов
Это решение предназначено для улучшения управления тепловыделением и поддержания стабильной производительности.
Смартфоны оснащаются всё более мощными интегральными схемами. Ещё несколько лет назад мобильные чипы были совсем не похожи на те, что используются в персональных компьютерах. Сегодня процессоры для телефонов используются в ноутбуках: например, новейший MacBook Neo оснащен процессором от iPhone 16. Охлаждение таких чипов требует всё более совершенных решений.Изображение: нейросеть qwen

Телефоны полностью пассивно охлаждаются за счет корпуса и дисплея. Температура выше 50 °C может вызывать дискомфорт при использовании устройства, если его держать непосредственно в руках. В компьютерах и ноутбуках чаще всего используется воздушное охлаждение с помощью вентиляторов для отвода тепла от интегральных схем, но в небольших смартфонах для таких систем нет места. Поэтому жидкостное охлаждение может стать решением данной проблемы. Согласно новому отчету, Samsung рассматривает активное охлаждение в новых смартфонах.

Эта технология, известная по компьютерам (включая системы жидкостного охлаждения «все в одном» и крупные центры обработки данных), чаще ассоциируется с автомобилями. Каждый современный автомобиль теперь оснащен водяным насосом. Этот компонент обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору жидкостного охлаждения.

Samsung могла бы использовать аналогичное решение. Сообщается, что производитель создает специальную исследовательскую группу для тестирования различных методов активного охлаждения, включая жидкостное и воздушное охлаждение.

По словам Пак Мина, директора лаборатории Научно-исследовательского института производственных технологий Samsung, группа сосредоточится на создании системы жидкостного охлаждения, интегрированной с микрочипом. Процессор выделяет больше всего тепла в телефоне, и такое решение поможет снизить температуру в будущих моделях Galaxy.

Предположительно, эта система появится в более продвинутых, высокопроизводительных устройствах. Это смартфоны, которые будут оснащены флагманскими чипами Samsung Snapdragon и Exynos, которые со временем будут становиться только эффективнее и, следовательно, выделять больше тепла. Тем более что, помимо передовых процессоров, графических процессоров и сотовых модемов, SoC также оснащаются всё более быстрыми нейронными процессорами (NPU) — специальными чипами, разработанными для вычислений, связанных с искусственным интеллектом. Это не новая идея в мире мобильных устройств: китайский производитель Nubia уже реализовал аналогичное решение в своей модели.

#samsung #технологии #смартфон #охлаждение
Источник: x.com
