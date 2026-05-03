Колоссальный взрыв (вспышка сверхновой), происходящий в конце жизненного цикла массивной звезды, на самом деле не всегда означает гибель космического объекта, и эти небесные тела продолжают свое существование.

Некоторые звезды после после взрыва продолжают свое существование, несмотря на общепринятую теорию о непременной гибели. Эти астрономические явления известны в научном сообществе как Supernova Impostors («имитаторы сверхновых» или псевдосверхновые), поскольку они имитируют светимость реального звездного взрыва, не уничтожая при этом саму звезду.

Группа ученых под руководством Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов в США разработала метод для более точного расчета этих массивных извержений. Науке до сих пор не хватало критически важного параметра для моделирования этих событий.

Предыдущие компьютерные модели часто достигали своих пределов при работе с чрезвычайно массивными звездами, поскольку так называемая внезапная потеря массы не могла быть точно количественно оценена. Для своих расчетов команда использовала программное обеспечение с открытым исходным кодом MESA, широко используемое в астрофизике для моделирования звездной эволюции.

Основной проблемой в предыдущих исследованиях был свободный параметр эффективности, называемый Xi, который определяет силу извержений. Без эмпирически подтвержденного значения этого параметра предсказания о судьбе массивных звезд были скорее похожи на обоснованную оценку, чем на точную науку.

Как сообщает Space.com, ученые добились прорыва в калибровке этого значения. Они сравнили смоделированные звёздные популяции с реальными данными наблюдений из окрестностей галактики, в частности, из Малого и Большого Магеллановых Облаков и галактики Андромеды.

Исследователи обнаружили, что интенсивность извержений напрямую коррелирует с металличностью звёзд, то есть с долей тяжёлых элементов, помимо водорода и гелия. Чем больше тяжёлых элементов содержит звезда, тем мощнее извержения, выбрасывающие вещество в космос.

Эта зависимость может быть описана математически, что позволяет гораздо точнее корректировать моделирование в соответствии с реальностью. Согласно исследованию, эта калиброванная потеря массы приводит к тому, что звёзды с массой более чем в 20 раз превышающей массу нашего Солнца полностью пропускают фазу красного сверхгиганта, которая завершается взрывом сверхновой. То есть, звезды продолжают свое существование.