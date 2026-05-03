Артисты все больше беспокоятся о своей работе из-за новых ИИ-инструментов. Актеры, созданные с помощью нейросетей, не требуют высоких гонораров, не болеют и не вызывают скандалов. Академия кинематографических искусств и наук отреагировала на эту тенденцию: созданные с помощью ИИ актеры и сценарии будут запрещены на церемонии вручения премии «Оскар». Изображение: нейросеть qwenИзначально ИИ предназначался в первую очередь для выполнения повторяющихся задач и быстрого анализа больших объемов данных. Однако теперь эта технология проникла и в мир искусства. Идея о том, что ИИ может полностью заменить популярных актеров, кажется утопической. Тем не менее, новые инструменты уже давно продемонстрировали, насколько реалистичны созданные с помощью ИИ киносцены.

Организации, стоящей за премией «Оскар», также все чаще приходится сталкиваться с вопросом о том, следует ли и как использовать ИИ в кинопроизводстве. Академия отреагировала на эту тенденцию и установила четкие правила. Впредь актеры и сценарии, созданные с помощью ИИ, не могут претендовать на номинации на «Оскар».

В новых опубликованных правилах говорится, что номинироваться могут только те персонажи, которые «указаны в титрах фильма и явно исполнены людьми с их согласия». Сценарии также должны быть написаны людьми. Академия может запрашивать данные об использовании ИИ в фильме, а также доказательства «человеческого авторства».