kosmos_news
Премию «Оскар» не будут вручать, если персонажи или сценарии сгенерированы нейросетями
При номинаци на награду будут рассматриваться только персонажи, «указанные в титрах фильма и сыгранные людьми с их согласия», аналогичное требование ввели и для сценариев — их должны «писать люди».

Артисты все больше беспокоятся о своей работе из-за новых ИИ-инструментов. Актеры, созданные с помощью нейросетей, не требуют высоких гонораров, не болеют и не вызывают скандалов. Академия кинематографических искусств и наук отреагировала на эту тенденцию: созданные с помощью ИИ актеры и сценарии будут запрещены на церемонии вручения премии «Оскар».Изображение: нейросеть qwenИзначально ИИ предназначался в первую очередь для выполнения повторяющихся задач и быстрого анализа больших объемов данных. Однако теперь эта технология проникла и в мир искусства. Идея о том, что ИИ может полностью заменить популярных актеров, кажется утопической. Тем не менее, новые инструменты уже давно продемонстрировали, насколько реалистичны созданные с помощью ИИ киносцены.

Организации, стоящей за премией «Оскар», также все чаще приходится сталкиваться с вопросом о том, следует ли и как использовать ИИ в кинопроизводстве. Академия отреагировала на эту тенденцию и установила четкие правила. Впредь актеры и сценарии, созданные с помощью ИИ, не могут претендовать на номинации на «Оскар».

В новых опубликованных правилах говорится, что номинироваться могут только те персонажи, которые «указаны в титрах фильма и явно исполнены людьми с их согласия». Сценарии также должны быть написаны людьми. Академия может запрашивать данные об использовании ИИ в фильме, а также доказательства «человеческого авторства».

#технологии #искусственный интеллект #кино #фильмы #голливуд #актеры #оскар
Источник: press.oscars.org
